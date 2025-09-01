День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 10:39

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 сентября: где сбои в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сегодня, 1 сентября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Новосибирской области, Санкт-Петербурге, Алтайском крае и других регионах России. Проблемы наблюдаются у абонентов сотовых операторов МТС, «МегаФон», Yota, Т2 и «Билайн». Что об этом известно, в чем причина?

Где в России не работает мобильный интернет 1 сентября

По данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 1 сентября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из разных регионов по всей стране. Абоненты МТС, «МегаФона», Yota, Т2 и «Билайна» сообщают, что из-за резкого снижения скорости интернета и отсутствия сигнала они не могут пользоваться поисковыми системами, банковскими приложениями, маркетплейсами и мессенджерами. Во многих регионах наблюдаются проблемы с работой навигаторов в автомобилях.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 1 сентября поступило от пользователей МТС. 31% жалоб приходятся на Москву, 17% — на Новосибирскую область, 6% — на Санкт-Петербург, 4% — на Омскую, Челябинскую области и Алтайский край.

Почему не работает мобильный интернет 1 сентября

Российские региональные и федеральные власти предупреждали о возможности ограничения работы мобильного интернета из-за атак БПЛА со стороны Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что меры связаны с обеспечением безопасности граждан и они оправданны.

Подобная практика применяется с 9 мая 2025 года, когда по всей стране праздновали 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как получить доступ в Сеть

В случае отключения или слабого сигнала мобильного интернета рекомендуется перерегистрировать смартфон в Сети — выключить и включить устройство или воспользоваться авиарежимом. Это может помочь восстановить соединение на протоколах с меньшей скоростью, например 2G или 3G. При отсутствии сигнала можно вручную выбрать доступную Сеть в настройках телефона.

Минцифры согласовало с операторами схему, обеспечивающую доступ к Сети в условиях ограничений.

«Когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку основных сервисов на той же скорости», — заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Отдельно мы договорились, что все, что касается сетей M2M (интернет вещей. — NEWS.ru), также мы отдельно пропишем и выделим в данном случае, чтобы не отказывали банкоматы, устройства самообслуживания и так далее», — пояснил Шадаев. Когда и в каких условиях может быть задействован этот механизм, глава Минцифры не уточнил.

сбои
общество
интернет
БПЛА
атаки ВСУ
Михаил Родионов
М. Родионов
