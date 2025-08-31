Составлен список мировых лидеров, которых подозревали в наличии двойников

Интернет-пользователи из США распространяют теорию о смерти американского лидера Дональда Трампа. Правда ли, что вместо него на публике появляется двойник, кого еще из мировых лидеров подозревали в наличии собственной «копии»?

Есть ли двойники у Трампа

Пользователи социальной сети X делятся мемами на тему возможной смерти президента США Дональда Трампа, а в тренды вышли хештеги Trump is Dead («Трамп мертв»), Trump Died («Трамп умер») и It happened («Это произошло»).

По данным СМИ, Трампа последний раз видели 24 августа в гольф-клубе в Вирджинии с экс-бейсболистом Роджером Клеменсом, а 26 августа он провел совещание с правительством в Белом доме.

После этого Трамп не появлялся на публике и не запланировал мероприятий на выходные, что вызвало конспирологические теории о его смерти.

В начале августа политический аналитик Игорь Нагаев заявил, что президент США использует двойников после покушений, что вызывает противоречия в его политике — пока настоящий президент занят реформами, его «заменители» выступают на публике.

Специалист акцентирует внимание на том, что применение двойников касается не только вопросов безопасности, но и возможности распределения обязанностей между «жестким» настоящим лидером и «публичным» заместителем.

Кроме того, в 2020 году историк спецслужб Валерий Малеваный в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что у Трампа три двойника. Он вспомнил, что в израильской прессе промелькнуло сообщение о появлении двух Трампов на одном из саммитов. Упоминание было сделано вскользь, но факт остался в памяти.

Официально наличие двойников у президента США не подтверждалось.

Сколько двойников у Путина

В 2023-м президент России Владимир Путин, подводя итоги года на пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, заявил, что цифровой аватар — это его «первый двойник».

В ходе мероприятия к главе государства с экрана обратился цифровой аватар, якобы анонимный житель Санкт-Петербурга, которым оказался студент СПбГУ, похожий на Путина. Он задал президенту вопрос о том, «много ли у него двойников».

«Вы похожи на меня и говорите моим голосом. Но похожим на меня может быть только один человек. Это я. Двойников у меня нет, кстати», — ответил президент.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также регулярно отвечает на вопросы о существовании двойников Путина. Например, в том же 2023 году представитель Кремля заявил, что президент у России только один.

У Зеленского шесть «копий»

Весной текущего года в Сети распространилась «энциклопедия двойников Зеленского». Пользователи активно делились доказательствами, что в поездках и эфирах президента Украины изображают разные люди, а также придумывают клички для двойников.

«Участь некоторых была печальна: „умер или уничтожен“, „убит“. Если посмотреть создаваемые таблицы двойников Владимира Зеленского, называющего себя президентом Украины, станет ясно, что внешность так называемого политика действительно менялась разительно», — отмечает телеканал «Царьград».

Пользователи насчитали как минимум шесть разных «Зеленских». «Оригинал», «слуга народа», «слушатель ООН», «нормальный мужик». Такие кодовые имена придумывают, чтобы отличить одного от другого.

Клоны начали заменять Байдена еще в 2020 году

В июне 2025-го Трамп поддержал теорию о том, что его предшественник Джо Байден умер в 2020 году. В социальной сети Truth Social появилась запись о том, что Байдена заменяли клоны и двойники. Трамп сделал репост этой информации, но не стал комментировать.

«Нет никакого Джо Байдена — казненного в 2020 году. Клоны Байдена, двойники и роботизированные бездушные безмозглые существа — вот что вы видите. Демократы не видят разницы», — утверждается в оригинальном сообщении.

Кого еще из мировых лидеров подозревали в наличии двойников

Историк спецслужб Валерий Малеваный также отмечал, что многие мировые лидеры имеют двойников, так как это стало традиционным элементом службы безопасности президента любой страны.

По его словам, двойники не раз спасали жизнь кубинскому лидеру Фиделю Кастро, на которого были совершены сотни покушений.

Малеваный добавил, что дублеры были и у Иосифа Сталина. По разным данным, «живых копий» насчитывалось от трех до 20, но точное их число до сих пор неизвестно.

