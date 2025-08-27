Моди забанил Трампа, едет к Си. Пошлины США толкают Дели в объятия РФ и КНР

Премьер-министр Индии Нарендра Моди игнорирует звонки президента США Дональда Трампа и отправляется в КНР впервые за последние семь лет. Охлаждение отношений между двумя лидерами, считают аналитики, наступило после введения Соединенными Штатами высоких экспортных пошлин в отношении своего партнера. Разрушил ли окончательно Трамп отношения с Моди — в материале NEWS.ru.

Как Трамп, сам того не желая, помогает наладить отношения Индии и КНР

Трамп четырежды звонил Моди, однако азиатский политик оставил все звонки без ответа. Это произошло после того, как глава Белого дома ввел 50-процентные пошлины на импорт из Индии.

Более того, впервые с 2018 года Моди намерен на этой неделе отправится в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), организованном китайским лидером Си Цзиньпином. Для обеих стран это имеет большое значение, поскольку индийско-китайские отношения были заморожены после пограничных столкновений в Гималаях пять лет назад. После недавней встречи Моди с министром иностранных дел Китая Ван И в Нью-Дели обе стороны признали улучшение отношений.

Какова история индийско-китайского противостояния

Клубок противоречий между Китаем и Индией развертывается еще с прошлого века. Территориальный спор о принадлежности участка горной части на севере Кашмира, партнерство Китая с главным противником Индии — Пакистаном, а также пограничные споры сторон привели к нескольким коротким войнам.

Новый виток противостояния повторился в 2020 году. Тогда пограничники сошлись врукопашную, били друг друга камнями и палками. Командование индийских сухопутных войск подтвердило гибель двадцати военных. После этого Дели ввел ограничения на работу многих китайских фирм в стране. Позже командующий ВМС Индии адмирал Карамбир Сингх раскритиковал Китай за развертывание восьми боевых кораблей в Индийском океане.

Ответственность за эскалацию стороны каждый раз перекладывали друг на друга, что снова приводило к обострению разногласий.

Боевые корабли в Индийском океане Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

К чему могут привести разногласия Трампа и Моди

Поведение Трампа крайне раздражает Моди и индийские политические элиты, считает научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. По его словам, действия лидера США в ситуации, когда торговые переговоры, судя по сообщениям индийских СМИ, шли довольно успешно, были восприняты с огромным негодованием и как попытка шантажа.

«Неожиданное вмешательство Трампа с обещанием дополнительного повышения тарифов (ещё на 25% сверх уже имеющихся 25%) стало поводом для недовольства, — рассказал эксперт NEWS.ru. — Нынешние шаги Моди, например, предстоящий саммит ШОС и его поездка туда, заявления о неизменности позиции Индии в отношении защиты своего рынка, а также визит руководителя МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара в Москву призваны продемонстрировать Соединенным Штатам недовольство Индии и наличие у нее альтернатив, помимо безоговорочного подчинения американским требованиям».

Между тем, по мнению военного политолога Александра Собянина, то, что Моди не отвечает на звонки Трампа, — это нормально. И ничего оскорбительного в этом нет.

«Отношения Индии и США станут хуже, но никогда открыто не будут враждебными. На фоне военных событий в Европе и Восточной Азии США необходимо спокойствие в Индийском океане, где расположен основной американский объект, который позволяет проецировать силу и на Ближнем Востоке, и в Индо-Тихоокеанском регионе — база Диего-Гарсиа. Поэтому смягчение отношений Индии и Китая находится в русле американских интересов», — объяснил аналитик NEWS.ru.

База Диего-Гарсиа Фото: IMAGO/Global Look Press

Насколько сближение Индии с РФ и КНР изменит баланс сил на планете

У Индии свой совершенно независимый курс и путь, основанный на приоритете индийских национальных интересов, отметил Куприянов. В основе ее внешней политики лежит идея так называемого «мультиприсоединения».

«Индия готова взаимодействовать одновременно с Россией, Китаем, США и Европейским союзом, не видя в этом никаких противоречий. В этом смысле ее позиция схожа с позицией Китая. Таким образом, речь не идет о глобальном переделе мира. Скорее, из-за довольно волюнтаристских действий Трампа баланс, который Индия стремилась поддерживать между Россией, Китаем и США, был нарушен. Когда Трамп или его преемник, с индийской точки зрения (что рано или поздно произойдёт), осознают ошибочность этой стратегии, Индия вернется к своей политике „мультиприсоединения“».

Тем не менее, добавляет эксперт, «у Москвы и Пекина появился шанс потеснить США в вопросах партнерства с Индией, и обе сверхдержавы обязательно этим воспользуются».

