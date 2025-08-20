Как при дедушке Гитлере: Стубб посоветовал Украине учиться у нацистов

На встрече в Белом доме с Дональдом Трампом президент Финляндии Александр Стубб сравнил нынешнюю Украину и свою страну образца 1944 года. При этом он «забыл» упомянуть, что Хельсинки во Второй мировой войне был союзником Гитлера. Что сказал финский лидер, как на его слова отреагировали в МИД РФ — в материале NEWS.ru.

Что заявил президент Финляндии на встрече в Белом доме

18 августа в Вашингтоне во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, лидером Украины Владимиром Зеленским и главами ряда государств Евросоюза Стубб сказал: «Финляндия имеет протяженную границу с Россией и опыт взаимодействия с этой страной во время Второй мировой войны. Мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025-м».

Как российский МИД отреагировал на слова Стубба

В МИД РФ немедленно отреагировали на историческую аналогию Стубба. Представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале напомнила финскому лидеру о связях его страны с Адольфом Гитлером в годы Великой Отечественной войны.

«Финны служили в карательных подразделениях дивизии СС „Викинг“. Евреям, жившим на территории страны, запрещали работать, некоторых выдавали. <…> В оккупированной Советской Карелии финны создали более 14 концентрационных лагерей для мирного населения. Через них прошли 50 тысяч человек. Заключенное в концлагере население было размещено настолько скученно, что в одной комнате 15–20 кв. метров находилось от 20 до 25 человек, то есть на одного человека приходился квадратный метр площади», — отметила Захарова. Она сказала, что около трети узников были убиты или погибли от голода, холода, а также невыносимых условий.

«Большой вопрос, понял ли Стубб весь ад своей реплики?» — задалась вопросом дипломат.

Резкую оценку заявлению лидера Финляндии дал помощник президента РФ Владимир Мединский. Он отметил, что исторический контекст «опыта взаимодействия с Россией» включает артиллерийские обстрелы блокадного Ленинграда.

«Почему-то считается, что финны не обстреливали Ленинград. Обстреливали. И гордились тем, что убивают женщин и детей. Про систематические обстрелы „Пьетари“ (Петрограда) осенью 1941 года газета „Ууси Суоми“ писала: „Снова бьет наша тяжелая артиллерия. Пять батарей одновременно начинают посылать пламенные приветы русским“», — напомнил Мединский.

Он подчеркнул, что современная трактовка этих событий как «опыта взаимодействия» представляет собой искажение исторической правды. По словам помощника президента РФ, финская сторона пытается переписать трагические страницы событий Великой Отечественной войны, замалчивая факты соучастия в блокаде Ленинграда.

Президент Финляндии не знает историю?

Скорее всего, Стубб не знает историю, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Безграмотность европейской элиты, по его словам, — это знак времени.

«Последователям тоталитарной секты „либералов“ полагается быть безграмотными, поскольку достаточный объем знаний неизбежно доказывает, что эта она не только тоталитарна, но и лжива. Что касается событий 1944 года: тогда Финляндия заключила перемирие с Россией (тогдашним Советским Союзом) и выгнала со своей территории войска недавнего союзника — Германии», — рассказал депутат NEWS.ru.

По его словам, в СССР надеялись, что Финляндия интернирует эти войска, то есть задержит их до конца боевых действий. «На это финнам не хватило воли. Если они действительно хотят повторить сценарий 1944 года, то им надо по меньшей мере прекратить поддержку Украины и вновь открыть границы с Российской Федерацией для всех людей и для любых нужд», — добавил парламентарий.

В чем заключается смысл заявления Стубба о событиях Второй мировой войны

Главное в заявлении Стубба заключается в том, что Финляндия всегда имеет возможность выйти из войны, сказал историк Константин Залесский.

«Финляндия — это государство, которое напало на СССР в составе гитлеровской коалиции и воспользовалось шансом, чтобы выйти из войны. Однако она смогла это сделать, когда у нее сменился лидер. На место человека, который возглавлял Финляндию во время ее вступления в войну, — Ристо Рюти, пришел Карл Маннергейм. Он принял решение и смог вывести страну из войны с минимальными потерями», — напомнил собеседник NEWS.ru.

По его словам, хотя Стубб достаточно нелепая фигура, к его комментарию не стоит относиться с иронией. Он произнес достаточно здравые слова, что Украине стоило бы посмотреть на опыт Хельсинки.

«Страна, совершившая на территории России серьезные военные преступления, все равно имеет шанс выйти из военных действий», — пояснил историк.

