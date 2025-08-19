Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 03:29

Путин и Зеленский скоро встретятся? Переговоры в Белом доме: что известно

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский, глава Штатов Дональд Трамп и европейские лидеры в понедельник, 18 августа, встретились в Белом доме. О чем говорили политики, действительно ли в ближайшем будущем состоится трехсторонний саммит?

Что сказали Трамп, Зеленский и европейские лидеры 18 августа

Трамп сообщил, что мероприятия в Белом доме прошли очень успешно. Политик выразил надежду, что в будущем состоится трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины, и подтвердил готовность обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

«Я могу организовать встречу с Путиным, не то чтобы я этого хотел, но я могу», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что не верит в угрозу «дальнейшей агрессии» РФ против Украины, при обсуждении обмена территориями между Россией и Украиной будет учитываться текущая линяя соприкосновения в зоне конфликта. При этом американский лидер после завершения встречи начал подготовку к встрече Путина и Зеленского.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время разговора с Трампом и Зеленским заявил, что следует добиться прекращения огня до следующей встречи по вопросу украинского конфликта. По его мнению, без этого переговоры не могут состояться.

«Мы бы больше всего хотели приостановки огня как можно скорее, желательно до следующей встречи. Я не могу себе представить, что следующая встреча пройдет без приостановки огня, над этим мы должны работать», — констатировал политик.

Президент Франции Эммануэль Макрон информировал, что место двусторонней встречи президента России Путина и Зеленского будет определено «в ближайшие часы». По его словам, последующая за ней «трехсторонка» с участием РФ, Украины и США должна по возможности состояться через две-три недели.

Трамп также уточнил, что в течение одной или двух недель станет понятно, удастся ли урегулировать конфликт на Украине путем переговоров. Он напомнил, что «есть две заинтересованные стороны, которые хотят заключить сделку», имея в виду Москву и Киев.

Во время обсуждения Трамп прервал переговоры с европейскими лидерами и президентом Украины, чтобы созвониться с Владимиром Путиным. После этого консультации в Белом доме продолжились.

Эту информацию подтвердил помощник Путина Юрий Ушаков. Он уточнил, что беседа длительностью сорок минут состоялась во время того, как украинский лидер Владимир Зеленский и главы ЕС находились в Белом доме и участвовали в переговорах о мирном урегулировании конфликта.

«Беседа носила откровенный и весьма конструктивный характер. [Она] продолжалась минут 40», — рассказал Ушаков.

Путин, как уточняется, высоко оценил важность предпринимаемых Трампом усилий для урегулирования конфликта на Украине. Политики договорились и дальше продолжать тесное сотрудничество по актуальным вопросам.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
переговоры
саммиты
Инна Аббазова
И. Аббазова
