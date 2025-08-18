Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 22:53

Мерц призвал к прекращению огня на Украине до следующей встречи

Мерц призвал Трампа добиться прекращения огня на Украине

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Следует добиться прекращения огня до следующей встречи по вопросу украинского конфликта, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время разговора с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, без этого переговоры не могут состояться.

Мы бы больше всего хотели приостановки огня как можно скорее, желательно до следующей встречи. Я не могу себе представить, что следующая встреча пройдет без приостановки огня, над этим мы должны работать, — сказал Мерц.

Ранее Мерц выразил мнение, что саммит президентов России и США на Аляске может поспособствовать урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул значение встречи Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Тем временем Трамп отметил, что США, ЕС и Украина должны обсудить гарантии безопасности Киеву, при этом будет поднят вопрос о возможности вступления в НАТО.

Трамп добавил, что мероприятия в Белом доме идут очень успешно, политик надеется, что в будущем состоится трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины. Глава государства указал, что не верит в угрозу «дальнейшей агрессии» РФ против Украины и что при обсуждении обмена территориями между Россией и Украиной будет учитываться текущая линяя соприкосновения в зоне конфликта.

Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Украина
