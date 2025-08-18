Мерц призвал к прекращению огня на Украине до следующей встречи Мерц призвал Трампа добиться прекращения огня на Украине

Следует добиться прекращения огня до следующей встречи по вопросу украинского конфликта, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время разговора с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, без этого переговоры не могут состояться.

Мы бы больше всего хотели приостановки огня как можно скорее, желательно до следующей встречи. Я не могу себе представить, что следующая встреча пройдет без приостановки огня, над этим мы должны работать, — сказал Мерц.

Ранее Мерц выразил мнение, что саммит президентов России и США на Аляске может поспособствовать урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул значение встречи Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Тем временем Трамп отметил, что США, ЕС и Украина должны обсудить гарантии безопасности Киеву, при этом будет поднят вопрос о возможности вступления в НАТО.

Трамп добавил, что мероприятия в Белом доме идут очень успешно, политик надеется, что в будущем состоится трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины. Глава государства указал, что не верит в угрозу «дальнейшей агрессии» РФ против Украины и что при обсуждении обмена территориями между Россией и Украиной будет учитываться текущая линяя соприкосновения в зоне конфликта.