Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне

Трамп высказался по поводу трехсторонней встречи РФ, США и Украины Трамп понадеялся, что трехсторонняя встреча РФ, США и Украины пройдет в будущем

Мероприятия в Белом доме идут очень успешно, заявил президент США Дональд Трамп. Политик надеется, что в будущем состоится трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины.

Я могу организовать встречу с Путиным, не то чтобы я этого хотел, но я могу, — отметил он.

Трамп добавил, что при обсуждении обмена территориями между Россией и Украиной будет учитываться текущая линяя соприкосновения в зоне конфликта. Глава государства подчеркнул, что не верит в угрозу «дальнейшей агрессии» РФ против Украины.

Ранее Трамп во время встречи с Зеленским пошутил об отсутствии выборов на Украине. Глава Белого дома с иронией пообещал попробовать отменить избирательный процесс по примеру Зеленского, когда его президентский срок будет подходить к концу.

До этого глава Белого дома подчеркнул, что обладает необходимым опытом для решения сложных международных кризисов. Он резко раскритиковал своих противников, назвав их «глупыми людьми» без здравого смысла.

Тем временем профайлер Денис Давыдов выразил мнение, что Трамп ведет себя с украинским коллегой Владимиром Зеленским как с ребенком, например, шутит о его костюме и похлопывает по спине. Давыдов считает, что Трампу придется ставить Зеленскому неприятные условия, о чем говорит напряженное поведение украинского лидера.