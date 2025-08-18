Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Профайлер указал на интересную деталь в отношении Трампа к Зеленскому

Профайлер Давыдов: Трамп ведет себя с Зеленским как с ребенком

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: AP/TASS

Американский лидер Дональд Трамп ведет себя с украинским коллегой Владимиром Зеленским как с ребенком, заявил NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. По его словам, глава Белого дома во время встречи с политиком шутил о его костюме и похлопывал по спине.

Трамп ведет себя с Зеленским как с ребенком: говорит «можешь же одеться нормально, когда сможешь», показывая на костюм. Прихватывает и подтягивает за шею к себе, как мальчишку, похлопывая по спине, — сказал эксперт.

Давыдов считает, что Трампу придется ставить Зеленскому неприятные условия. По его словам, на это указывает стресс украинского лидера и внутреннее напряжение.

Ранее Трамп во время встречи с Зеленским пошутил об отсутствии выборов на Украине. Глава Белого дома с иронией пообещал попробовать отменить избирательный процесс по примеру Зеленского, когда его президентский срок будет подходить к концу.

До этого глава Белого дома подчеркнул, что обладает необходимым опытом для решения сложных международных кризисов. Он резко раскритиковал своих противников, назвав их «глупыми людьми» без здравого смысла.

