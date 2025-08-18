Трамп пообещал остановить конфликт на Украине вопреки критикам

Президент США Дональд Трамп на странице в Truth Social заявил о твердом намерении добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что обладает необходимым опытом для решения сложных международных кризисов.

Я уладил шесть войн за шесть месяцев, <…> и при этом мне приходится читать и слушать Wall Street Journal и многих других, кто действительно не имеет ни малейшего понятия, которые указывают мне на все мои ошибки в российско-украинском бардаке, который является войной «сонного» [экс-президента США] Джо Байдена, а не моей. Я здесь только для того, чтобы остановить это, а не для того, чтобы продолжать, — написал Трамп.

Он резко раскритиковал своих оппонентов, назвав их «глупыми людьми» без здравого смысла. По его словам, именно они усложняют процесс урегулирования кризиса. Несмотря на критику, экс-президент уверен в успехе, подчеркнув: «Я это сделаю — я всегда это делаю!»

Ранее политолог Малек Дудаков отметил бесперспективность попыток европейских лидеров изменить позицию Трампа по украинскому вопросу. Аналитик указал, что на предстоящих переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским представители ЕС будут стремиться к поиску компромиссных решений. Особую сложность, по мнению Дудакова, создают напряженные личные отношения Трампа с рядом европейских политиков.