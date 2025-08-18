«Пытаются пойти ва-банк»: политолог о целях поездки лидеров ЕС к Трампу

Лидеры Евросоюза не смогут повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, во время предстоящей встречи главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским европейские политики будут пытаться договориться и прийти к соглашению.

Представители европейского истеблишмента пытаются пойти ва-банк, поэтому вместе с Зеленским на предстоящую встречу в Белом доме собираются лидеры основных стран ЕС и представители Еврокомиссии. И, честно говоря, у меня есть такое представление, что им не удастся, скорее всего, прийти к какому-то соглашению. Европейцы сейчас, судя по всему, будут пытаться убедить Трампа смягчить свою позицию и скорректировать ее. Однако после того, как Трамп переговорил с нашим президентом на Аляске, у меня есть сомнения в том, что удастся европейцам в чем-то убедить Трампа, — пояснил Дудаков.

Он добавил, что личные отношения Трампа с некоторыми европейскими лидерами остаются напряженными. По его словам, например, с президентом Франции Эммануэлем Макроном у главы Белого дома серьезный конфликт.

Если мы посмотрим на тех лидеров, которые приезжают в Америку или готовятся туда приехать на встречу главы Белого дома с Зеленским, то, например, с Макроном у Трампа сейчас, очевидно, довольно серьезный личный конфликт. С канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем отношения довольно ровные и спокойные, но я бы не сказал, что они положительные, — резюмировал Дудаков.

Ранее политолог-американист Павел Дубравский выразил мнение, что Трамп во время переговоров с Зеленским попытается убедить его согласиться на трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, он хочет проверить возможность Соединенных Штатов выступить в роли модераторов в конфликте на Украине.