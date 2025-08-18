Названа задача, которая стоит перед Трампом на переговорах с Зеленским Политолог Дубравский: Трамп попытается убедить Зеленского на встречу с Путиным

Глава Белого дома Дональд Трамп во время переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским попытается убедить его согласиться на трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист и политтехнолог Павел Дубравский. По его словам, цель переговоров в Вашингтоне — проверить возможность США выступить в роли модераторов в конфликте на Украине.

Трамп во время встречи с украинским лидером озвучит предложение Путина для Зеленского и предложит ему согласиться с ним. Эта встреча — попытка для США понять, насколько реалистично участие американцев в этом конфликте в качестве модераторов. Задача Трампа — убедить Зеленского встретиться втроем с президентом Путиным, — высказался Дубравский.

Встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне начнется 18 августа в 13:15 по местному времени (20:15 мск), она продлится один час. В переговорах также примут участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб.