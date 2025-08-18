Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 20:45

Трамп подшутил над положением Зеленского на Украине

Трамп в шутку пообещал попробовать отменить выборы в США по примеру Зеленского

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: AP/TASS

Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне пошутил об отсутствии выборов на Украине. Трансляцию их беседы вел YouTube-канал американской администрации. Глава Белого дома с иронией пообещал попробовать отменить избирательный процесс по примеру Зеленского, когда его президентский срок будет подходить к концу.

Вы говорите, что во время войны выборы невозможны. Позвольте мне просто сказать, что через три с половиной года, то есть если мы случайно окажемся в состоянии войны с кем-то, выборы больше не будут проводиться, — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Зеленскому для визита в Белый дом выделили простой внедорожник Chevrolet Suburban, на котором обычно привозят всех гостей американского лидера. По прибытии он вышел из авто и пожал руку Трампу. В ответ американский лидер при помощи жеста похвалил внешний облик президента Украины.

До этого украинские власти забили тревогу из-за предостережения Трампа для президента Владимира Зеленского. Американский лидер заявил, что Киев может урегулировать конфликт «почти мгновенно». Журналисты отметили, что глава США усилил давление накануне встречи с украинским коллегой в Белом доме.

США
Вашингтон
встречи
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
шутки
выборы
