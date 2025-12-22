Новый год-2026
«Не нравятся переговоры»: политолог о попытках дискредитации Уиткоффа

Политолог Дубравский: Конгресс США не поддержит расследование против Уиткоффа

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»
Конгресс США не поддержит расследование против спецпосланника президента Стива Уиткоффа из-за подозрений в этических нарушениях при сделках с Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, демократы пытаются подорвать репутацию миллиардера в свете переговоров между Вашингтоном и Москвой.

Я думаю, что демократы достаточно давно пытаются дискредитировать Уиткоффа. Они действительно могут попробовать запустить расследование по одному из своих комитетов, может, юридическому. Но вопрос в том, что, если дальше это выйдет на голосование, то абсолютное большинство республиканцев не поддержат это расследование. Напомню, что пока Конгресс республиканский, — сказал Дубравский.

Он предположил, что демократическая партия имеет негативное отношение к переговорам между США и Россией. По словам политолога, это связано с вымышленной историей о Russiagate, в рамках которой были выдвинуты обвинения против российских правительственных структур во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в Штатах.

Россия представляется удобным врагом, который находится далеко, но которого можно постоянно риторически избивать, показывать на него пальцем и говорить: «Вы что, хотите, как там? Смотрите, что с нами было», — заключил Дубравский.

Ранее сообщалось, что в Госдепартаменте США начали служебную проверку по запросу сенаторов. Они подозревают нарушение этических норм при экспорте передовых полупроводников в ОАЭ. Уиткофф может оказаться вовлеченным в расследование из-за сделок с Абу-Даби.

