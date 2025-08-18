Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 20:29

Зеленского привезли в Белый дом на авто для «обычных» гостей

Зеленский прибыл в Белый дом на стандартном внедорожнике для гостей

Фото: Jacquelyn Martin/ТАСС

Президенту Украины Владимиру Зеленскому для визита в Белый дом выделили внедорожник Chevrolet Suburban, на котором обычно привозят всех гостей американского лидера. Отмечается, что встреча политиков проходит 18 августа.

По прибытии Зеленский вышел из авто и пожал руку Трампу. В ответ американский лидер при помощи жеста похвалил внешний облик президента Украины.

Ранее Трамп в ходе саммита на Аляске пригласил президента России Владимира Путина проехаться с ним вместе на Cadillac. Поездка не была запланирована: предполагалось, что российский лидер прибудет в Белый дом на Aurus.

Путин оказался не первым иностранным лидером, севшим в лимузин Трампа. Еще в 2017 году в Cadillac One ездили французский президент Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Автоэксперт Илья Плисов между тем объяснил, что Cadillac Трампа оснащен не хуже машины главного героя романов британского писателя Яна Флеминга, агента МI6 Джеймса Бонда. По его словам, в автомобиле есть дымовые завесы, элементы биологической и радиозащиты, а также медицинские средства для экстренной помощи президенту.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
