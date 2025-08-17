Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске

Организаторы встречи Путина и Трампа на Аляске раскрыли неожиданную деталь Поездка Путина в лимузине Трампа на Аляске не планировалась

Поездка президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на одном автомобиле на Аляске не была запланирована, сообщил РИА Новости источник, близкий к организации переговоров. По его словам, решение лидеров поехать вместе стало экспромтом.

Сценарий встречи предусматривал, что главы государств должны были разъехаться по отдельности: Путин — на лимузине Aurus, Трамп — на Cadillac. Однако церемония прошла иначе: президенты вместе поднялись на постамент для общего фото, а затем Трамп пригласил Путина проехать в его автомобиле. Российский лидер согласился, и кортеж проследовал от аэропорта в измененном составе.

Журналисты ранее отметили, что Путин оказался не первым иностранным лидером, севшим в лимузин Трампа. Еще в 2017 году в Cadillac One ездили французский президент Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. По данным СМИ, лимузин представляет собой не просто автомобиль, а бронированный высокотехнологичный комплекс безопасности.

Автоэксперт Илья Плисов между тем объяснил, что Cadillac Трампа оснащен не хуже машины главного героя романов британского писателя Яна Флеминга, агента МI6 Джеймса Бонда. По его словам, в автомобиле есть дымовые завесы, элементы биологической и радиозащиты, а также медицинские средства для экстренной помощи президенту.