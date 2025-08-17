Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 10:18

Организаторы встречи Путина и Трампа на Аляске раскрыли неожиданную деталь

Поездка Путина в лимузине Трампа на Аляске не планировалась

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Поездка президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на одном автомобиле на Аляске не была запланирована, сообщил РИА Новости источник, близкий к организации переговоров. По его словам, решение лидеров поехать вместе стало экспромтом.

Сценарий встречи предусматривал, что главы государств должны были разъехаться по отдельности: Путин — на лимузине Aurus, Трамп — на Cadillac. Однако церемония прошла иначе: президенты вместе поднялись на постамент для общего фото, а затем Трамп пригласил Путина проехать в его автомобиле. Российский лидер согласился, и кортеж проследовал от аэропорта в измененном составе.

Журналисты ранее отметили, что Путин оказался не первым иностранным лидером, севшим в лимузин Трампа. Еще в 2017 году в Cadillac One ездили французский президент Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. По данным СМИ, лимузин представляет собой не просто автомобиль, а бронированный высокотехнологичный комплекс безопасности.

Автоэксперт Илья Плисов между тем объяснил, что Cadillac Трампа оснащен не хуже машины главного героя романов британского писателя Яна Флеминга, агента МI6 Джеймса Бонда. По его словам, в автомобиле есть дымовые завесы, элементы биологической и радиозащиты, а также медицинские средства для экстренной помощи президенту.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Аляска
переговоры
саммиты
США
Россия
лимузины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В зарубежных отелях началась «шезлонговая война»
ВСУ превратили обычную поездку гражданского в трагедию
Поклонская назвала лучшее место для встречи Путина, Трампа и Зеленского
Пожилой инвалид умер после общения с ИИ
На Солнце исчезли практически все пятна
Над Воронежской областью сбили шесть дронов ВСУ за два часа
Наступление ВС РФ на Харьков 17 августа: появление женщин, рывок на Купянск
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 августа: где сбои в РФ
Москвичей предупредили, что лето «громко хлопнет дверью»
Беспилотник ВСУ устроил охоту на КАМАЗ в приграничном регионе
На СВО заметили женские расчеты БПЛА
Трудоголиков предупредили об опасности работы во время отпуска
Сумы, Красный Лиман, Херсон: хорошие и плохие новости фронта СВО 17 августа
Рубио тремя словами описал переговоры Путина и Трампа на Аляске
Россиянам объяснили, как отличить синдром сухого глаза от усталости
Жены и дети трудовых мигрантов могут получить запрет на въезд в Россию
Дроны ВСУ пытались атаковать предприятие в российском регионе
Дубцова ответила на обвинения Крутого в неблагодарности
Германия назвала главное условие для начала переговоров по Украине
«Закономерный вопрос»: Гаспаряна призвали проверить на связь с иноагентами
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.