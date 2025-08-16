Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Не хуже автомобиля Джеймса Бонда»: раскрыто, чем оснащен лимузин Трампа

Автоэксперт Плисов сравнил оснащенность лимузина Трампа с машиной Джеймса Бонда

Фото: AP/ТАСС

Лимузин Cadillac президента США Дональда Трампа оснащен не хуже машины главного героя романов британского писателя Яна Флеминга, агента МI6 Джеймса Бонда, считает член правления Союза автосервисов и заместитель генерального директора компании «ЕвроАвто» Илья Плисов. По его словам, в автомобиле есть дымовые завесы, элементы биологической и радиозащиты, а также медицинские средства для экстренной помощи президенту, передают «Известия».

Традиционно любые автомобили, которые используются спецслужбами в любой стране, являются абсолютно уникальными. <…> И Америка может себе позволить автомобиль, который насыщен технологиями не хуже автомобиля Джеймса Бонда, — полагает Плисов.

Автоэксперт уверен, что в разработке президентского лимузина были задействованы американские спецслужбы. По его словам, задачей инженеров было сделать автомобиль обычным на вид, но с современными техническими средствами внутри.

Ранее сообщалось, что президентский лимузин Трампа — это не просто автомобиль, а высокотехнологичный бронированный комплекс, который обеспечивает безопасность первого лица государства. Официальное название автомобиля — Cadillac One, однако в мире его знают под прозвищем «Зверь».

