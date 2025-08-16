В США раскрыли, кого Трамп приглашал прокатиться на лимузине до Путина

По меньшей мере два иностранных лидера, помимо президента России Владимира Путина, садились в лимузин к главе Белого дома Дональду Трампу, сообщает The Hill. По информации американской газеты, оба этих эпизода произошли во время его первого президентского срока.

Так, в 2017 году Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон вместе доехали до Елисейского дворца в Париже на бронированном лимузине Cadillac One. В том же году на лимузине американского президента проехал бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

По словам журналистов, президентский лимузин Трампа — это не просто автомобиль, а высокотехнологичный бронированный комплекс, который обеспечивает безопасность первого лица государства. Официальное название автомобиля — Cadillac One, однако в мире его знают под прозвищем «Зверь».

Ранее аргентинский международный аналитик Кристиан Ламеса выразил мнение, что результаты переговоров Путина и Трампа в Анкоридже свидетельствуют о достижении взаимопонимания между лидерами РФ и США. Эксперт подчеркнул, что заявления глав государств после встречи позволяют говорить о перспективах заключения договоренностей в различных областях.