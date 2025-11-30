День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 20:15

Автолюбители собрали уличную легенду из Hummer H2 и «Газели»

В Казахстане лимузин Hummer превратили в грузовик с кузовом от «Газели»

Автомобиль Hummer Автомобиль Hummer Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В казахстанском городе Жезказган местные автолюбители создали необычный гибрид, переоборудовав лимузин Hummer H2 в грузовик с использованием бортовой платформы от «Газели», передает Telegram-канал «Грузовики и вообще». Автомобиль с казахстанскими номерами был замечен припаркованным на городской улице и быстро стал интернет-сенсацией.

На кадрах видно, что для трансформации роскошного внедорожника мастера полностью удалили заднюю часть пассажирского салона, сохранив только переднюю секцию с водительским и пассажирским креслами. На место демонтированных элементов установили усиленную металлическую раму собственного производства и стандартный грузовой кузов от автомобиля ГАЗ. Одно из окон в оставшейся части салона заварено металлическим листом.

