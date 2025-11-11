Подростки «позаимствовали» внедорожник и устроили догонялки с полицией На Кубани подростки попытались скрыться от полицейских на внедорожнике родителей

В Каневском районе Краснодарского края подростки устроили погоню от полицейских на внедорожнике, сообщил Telegram-канал Kub Mash. 15-летний житель Горячего Ключа взял автомобиль родителей марки Range Rover, забрал 12-летнюю подругу из Краснодара и направился к друзьям.

Патрульные попытались остановить несовершеннолетнего водителя, однако он начал опасно петлять и попытался скрыться от преследования в полях у станицы Привольной. Погоня завершилась после остановки автомобиля, в отделении 15-летний водитель был привлечен к административной ответственности в присутствии отца, однако впоследствии штраф был отменен по причине его возраста.

Ранее в Краснодаре мать посадила малолетнего сына за руль своего кроссовера. Ребенок едва не задавил женщину с коляской. По словам очевидцев, во время происшествия несовершеннолетний «водитель» разбил себе нос. После аварии женщина вновь усадила ребенка за руль, и они уехали в неизвестном направлении.

Об инциденте веско высказался депутат Валерий Милонов, он призвал жестко штрафовать и отнимать водительские права у тех родителей, которые сажают за руль детей. По его мнению, они подвергают опасности не только несовершеннолетних, но и пешеходов.