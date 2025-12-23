Новый год-2026
«Не хотел учиться»: убивший свою мать юноша подолгу сидел за компьютером

Убивший свою мать 17-летний житель Сочи конфликтовал с ней из-за компьютера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сестра предполагаемого 17-летнего убийцы матери в Сочи сегодня не явилась на занятия в школу, сообщила NEWS.ru ее одноклассница. Школьница отметила, что семья, где произошло ЧП, была благополучной — младшие дети очень воспитанные, но про старшего сына она почти ничего не знает кроме того, что он много играл в компьютерные игры.

Семья очень хорошая, знаю лично девочку и маму. Не знаю какие отношения были между мамой и старшим сыном, он очень много сидел в компьютере, а мама старалась ограничить время. Парень не хотел учиться. Свою маму он убил в их квартире, потом позвал младшего брата и ранил его в области живота. Я учусь в одном классе со средней дочерью. Знаю что семья очень интеллигентная, у них не было курящих или пьющих. Младшие дети воспитанные. Мама тоже очень хорошая, но про папу тоже ничего не знаю, — написала девочка.

По ее словам школьницы, пока педагоги никак не обсуждали с ними инцидент. Но, возможно, этот вопрос поднимут на уроке с классным руководителем.

17-летний юноша убил мать кухонным ножом 22 декабря. Позже он позвал домой младшего брат и ударил его ножом, а затем покончил с собой. Сестра в это время была в школе.

