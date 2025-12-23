«Семья шикарная»: в Сочи подросток убил мать, ранил брата и совершил суицид

Подросток из Сочи зарезал мать, ранил младшего брата, а потом покончил с собой. NEWS.ru рассказывает, что известно о ЧП.

Убил кухонным ножом

По предварительным данным, 17-летний подросток напал на родных 22 декабря в квартире на улице Куйбышева. Он несколько раз ударил мать кухонным ножом, а после позвал домой с прогулки младшего брата. Когда тот зашел в квартиру, подросток всадил ему лезвие в живот.

«Смерть малолетнего не наступила по независящим от фигуранта обстоятельствам, поскольку потерпевший смог выбежать из квартиры и позвать на помощь соседей», — рассказали в Следственном комитете.

Соседи в свою очередь вызвали на место происшествия полицию.

Мать умерла, а дочь была в школе

Мать скончалась на месте от полученных ранений. Младшего брата госпитализировали с тяжелым ранением. Младшая сестра мальчиков в это время была в школе.

Тело нападавшего нашли на месте преступления. Предполагается, что он покончил с собой.

«Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз», — говорится в пресс-отчете СУ СК России по Краснодарскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Нормальная семья или мать-тиран?

По словам местных жителей, на которые ссылается Telegram-канал Kub Mash, многодетная семья вела активный образ жизни, помогала соседям во дворе, часто гуляла вместе.

«Такая семья была шикарная. За ними ничего такого не наблюдалось. Живем с ними лет двадцать. Отца дома не было, мы ему звонили, звонили», — говорили соседи журналистам портала «Кубань Информ».

Другая жительница двухэтажки, где произошло убийство, отмечает, что весь подъезд был в крови.

«Вот сейчас к сестре иду. Узнаю подробнее. Они ничего сами-то не знают. Вчера прибежали, говорят весь подъезд в крови, что-то случилось. Но я думаю, наверное, он ненормальный был. Он же не киллер. И брата тоже поранил, тот в больнице, видимо, заступался за мать», — предполагала женщина.

Некоторые знакомые считают, что мать была слишком жесткой в методах воспитания старшего сына. При этом они отмечают, что подросток был общительным, готовился к экзаменам и собирался переехать в другой город.

Дочка не пришла в школу

Сестра предполагаемого 17-летнего убийцы не явилась на занятия в школу, сообщила NEWS.ru ее одноклассница. Школьница отметила, что семья, где произошло ЧП, была благополучной — младшие дети очень воспитанные, но про старшего сына она почти ничего не знает кроме того, что он много играл в компьютерные игры.

«Семья очень хорошая, знаю лично девочку и маму. Не знаю какие отношения были между мамой и старшим сыном, он очень много сидел в компьютере, а мама старалась ограничить время. Парень не хотел учиться. Свою маму он убил в их квартире, потом позвал младшего брата и ранил его в области живота. Я учусь в одном классе со средней дочерью. Знаю что семья очень интеллигентная, у них не было курящих или пьющих. Младшие дети воспитанные. Мама тоже очень хорошая, но про папу тоже ничего не знаю», — написала девочка.

По ее словам школьницы, пока педагоги никак не обсуждали с ними инцидент. Но, возможно, этот вопрос поднимут на уроке с классным руководителем.

