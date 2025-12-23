Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 14:42

«Семья шикарная»: в Сочи подросток убил мать, ранил брата и совершил суицид

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Подросток из Сочи зарезал мать, ранил младшего брата, а потом покончил с собой. NEWS.ru рассказывает, что известно о ЧП.

Убил кухонным ножом

По предварительным данным, 17-летний подросток напал на родных 22 декабря в квартире на улице Куйбышева. Он несколько раз ударил мать кухонным ножом, а после позвал домой с прогулки младшего брата. Когда тот зашел в квартиру, подросток всадил ему лезвие в живот.

«Смерть малолетнего не наступила по независящим от фигуранта обстоятельствам, поскольку потерпевший смог выбежать из квартиры и позвать на помощь соседей», — рассказали в Следственном комитете.

Соседи в свою очередь вызвали на место происшествия полицию.

Мать умерла, а дочь была в школе

Мать скончалась на месте от полученных ранений. Младшего брата госпитализировали с тяжелым ранением. Младшая сестра мальчиков в это время была в школе.

Тело нападавшего нашли на месте преступления. Предполагается, что он покончил с собой.

«Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз», — говорится в пресс-отчете СУ СК России по Краснодарскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нормальная семья или мать-тиран?

По словам местных жителей, на которые ссылается Telegram-канал Kub Mash, многодетная семья вела активный образ жизни, помогала соседям во дворе, часто гуляла вместе.

«Такая семья была шикарная. За ними ничего такого не наблюдалось. Живем с ними лет двадцать. Отца дома не было, мы ему звонили, звонили», — говорили соседи журналистам портала «Кубань Информ».

Другая жительница двухэтажки, где произошло убийство, отмечает, что весь подъезд был в крови.

«Вот сейчас к сестре иду. Узнаю подробнее. Они ничего сами-то не знают. Вчера прибежали, говорят весь подъезд в крови, что-то случилось. Но я думаю, наверное, он ненормальный был. Он же не киллер. И брата тоже поранил, тот в больнице, видимо, заступался за мать», — предполагала женщина.

Некоторые знакомые считают, что мать была слишком жесткой в методах воспитания старшего сына. При этом они отмечают, что подросток был общительным, готовился к экзаменам и собирался переехать в другой город.

Дочка не пришла в школу

Сестра предполагаемого 17-летнего убийцы не явилась на занятия в школу, сообщила NEWS.ru ее одноклассница. Школьница отметила, что семья, где произошло ЧП, была благополучной — младшие дети очень воспитанные, но про старшего сына она почти ничего не знает кроме того, что он много играл в компьютерные игры.

«Семья очень хорошая, знаю лично девочку и маму. Не знаю какие отношения были между мамой и старшим сыном, он очень много сидел в компьютере, а мама старалась ограничить время. Парень не хотел учиться. Свою маму он убил в их квартире, потом позвал младшего брата и ранил его в области живота. Я учусь в одном классе со средней дочерью. Знаю что семья очень интеллигентная, у них не было курящих или пьющих. Младшие дети воспитанные. Мама тоже очень хорошая, но про папу тоже ничего не знаю», — написала девочка.

По ее словам школьницы, пока педагоги никак не обсуждали с ними инцидент. Но, возможно, этот вопрос поднимут на уроке с классным руководителем.

Читайте также:

«Ревновал безумно»: лишившаяся части черепа модель не помнит, что произошло

«Могилу копать будешь своему другу»: электрик застрелил девять человек

Условка за нападение с топором: суд оставил Михаила Хубутию на свободе

убийства
уголовные дела
происшествия
криминал
дети
подростки
семьи
Россия
Сочи
Краснодарский край
родители
убийцы
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата вручения госнаград Путиным
Тайная свадьба, четверо детей, Майами: история любви Курниковой и Иглесиаса
В Госдуме оценили идею введения новой категории ветеранов труда
Долина может подать в суд на автора словосочетания «схема Долиной»
Названо число россиян, ставших банкротами в 2025 году
Раскрыто, кто направил больше всего обращений на прямую линию с Путиным
Лукашенко высказался об уходе от власти
Домашний ликер «Шоколадная метель»: бархатный вкус для особого вечера
Губернаторские елки в Подмосковье посетят более 40 тыс. детей
Скандалы, желтая пресса, личная жизнь: где сейчас Алена Жигалова
В Нижегородской области ликвидируют мощный пожар в районе Сибирского затона
Диетолог напомнила правила безопасного новогоднего застолья
Военэксперт ответил, какие страны Европы могут отказаться от помощи Украине
Раскрыты подробности по делу о вымогательствах в российском морге
Скандал с памятником пособнику Гитлера в Литве обернулся лишением свободы
Три человека погибли в массовом ДТП под Оренбургом
Завершились поиски авторов сообщения Путину о жизни «как в XIX веке»
В Подмосковье активисты пытаются спасти лебедей от смерти
WhatsApp высказался на вводимые в России ограничения
Умеров приехал в Киев после длительного отсутствия и встретился с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.