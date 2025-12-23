Подросток жестоко зарезал мать и несколько раз воткнул нож в младшего брата

В Сочи прошлым вечером, 22 декабря, в доме на улице Куйбышева 17-летний подросток зарезал свою мать, а затем несколько раз ударил ножом младшего брата, но тот чудом выжил, сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю. По данным ведомства, после этого нападавшего нашли мертвым рядом с телом матери.

Подозреваемый нанес множественные удары кухонным ножом в область жизненно важных органов матери, от которых она скончалась на месте происшествия. Затем фигурант позвал домой младшего брата, который гулял на улице, и, когда тот пришел, нанес ему несколько ударов ножом в область живота, — говорится в сообщении.

Мальчику удалось сбежать и позвать на помощь соседей. Спустя какое-то время тело обвиняемого нашли на месте преступления. Причина его смерти еще устанавливается.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК (убийство) и части 3 статьи 30, пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство малолетнего). Сейчас следователи работают на месте преступления, назначают все необходимые экспертизы, чтобы выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Ранее подросток из Ленобласти напал с ножом на своих бабушку с дедушкой. По информации источника, юноша взялся за нож в ходе ссоры о методах воспитания, применявшихся к его отцу. Он обвинил бабушку с дедушкой в том, что они превратили его родителя в подкаблучника и погубили его спортивные перспективы.