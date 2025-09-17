Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 07:45

В Госдуме призвали лишать прав водителей, сажающих детей за руль

Депутат Милонов призвал лишать прав водителей, сажающих детей за руль

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следует лишать водительских прав россиян, сажающих детей за руль автомобилей, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, нынешнее наказание в виде штрафа за данное правонарушение, опасное для жизни детей, является недостаточно жестким.

Думаю, нужно пересмотреть закон, по которому россиян, усадивших ребенка за руль автомобиля, только штрафуют, а не лишают водительских прав. Потому что это действие опасное прежде всего для жизни ребенка. Это публичное пренебрежение правилами дорожного движения и правилами поведения в нормальном обществе. Хочет малыш побаловаться — купи ему электрическую машинку или посади в незаведенное авто и дай немного порулить. Этого ребенку достаточно. Но мы видим обратную историю. Это полная дикость, люди таким образом хотят продемонстрировать вседозволенность, — отметил Милонов.

По словам парламентария, также надо лишать прав родителей, которые предоставляют своим детям питбайки. Милонов объяснил, что подростки часто нарушают закон, выезжая на дороги общего пользования.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре мать посадила малолетнего сына за руль своего кроссовера. Ребенок едва не задавил женщину с коляской. По словам очевидцев, во время происшествия несовершеннолетний «водитель» разбил себе нос. После аварии женщина вновь усадила ребенка за руль и они уехали в неизвестном направлении.

родители
дети
авто
дороги
Госдума
Виталий Милонов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
