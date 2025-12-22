Муж «королевы марафонов» продал машину в 30 раз дешевле рыночной цены

Муж бизнесвумен Елены Блиновской, которую также называют «королевой марафонов», Алексей Блиновский продал внедорожник Jeep Wrangler Unlimited всего за 180 тыс. рублей, пишет Telegram-канал SHOT. Такая цена в 30 раз ниже рыночной стоимости данного автомобиля.

Машина была произведена в 2020 году. Ее цена на рынке превышает 5 млн рублей. Продажа по символической стоимости объясняется возможным арестом транспортного средства. Блиновскому нужно было совершить сделку в кратчайшие сроки. Сейчас данная сделка оспаривается финансовым управляющим из-за существенной разницы между реальной рыночной стоимостью и той суммой, за которую фактически была продана машина.

Ранее сделка по продаже автомобиля Porsche Cayenne между Блиновской и ее водителем Алексеем Зеньковым была признана незаконной. Суд обязал вернуть в конкурсную массу более 1,3 млн рублей. Оспаривание сделки произошло в рамках процедуры банкротства.

До этого финансовый управляющий Блиновской Мария Ознобихина подала иск в суд с требованием признать незаконными сделки по продаже двух других автомобилей блогера — Jeep Wrangler и Audi Q7. Специалист добивается взыскания с покупателей почти 8 млн рублей для пополнения конкурсной массы должницы.