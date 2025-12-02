Суд отменил продажу роскошного Porsche «королевы марафонов»

Московский арбитражный суд признал незаконной сделку по продаже автомобиля Porsche Cayenne между бизнесвумен Еленой Блиновской и ее водителем Алексеем Зеньковым, передает РИА Новости. Суд обязал вернуть более 1,3 млн рублей в ее конкурсную массу, как сообщает финансовый управляющий Мария Ознобихина. Сделку оспорили в рамках процедуры банкротства.

Признан недействительной сделкой договор купли-продажи автомобиля от 20.03.2023, заключенный между ИП Блиновской Е.О. и Зеньковым А. В. Применены следующие последствия недействительности оспоренной сделки: вернуть в конкурсную массу ИП Блиновской Е.О. действительную стоимость автомобиля Porsche Cayenne Turbo S, — говорится в материалах суда.

Ранее Ознобихина обратилась в московский суд с требованием признать незаконными сделки по продаже двух автомобилей Блиновской. Речь идет о машинах Jeep Wrangler и Audi Q7. Управляющий требует взыскать с покупателей около 8 млн рублей для пополнения конкурсной массы.

Кроме того, брат признанной банкротом бизнесвумен Александр Останин обратился в суд с ходатайством о снятии ареста со своей недвижимости. По утверждению финансового управляющего, фактической владелицей указанного имущества является сама Блиновская.