Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 13:38

Суд отменил продажу роскошного Porsche «королевы марафонов»

Сделка Блиновской с водителем по Porsche Cayenne признана недействительной

Блогер Елена Блиновская Блогер Елена Блиновская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Московский арбитражный суд признал незаконной сделку по продаже автомобиля Porsche Cayenne между бизнесвумен Еленой Блиновской и ее водителем Алексеем Зеньковым, передает РИА Новости. Суд обязал вернуть более 1,3 млн рублей в ее конкурсную массу, как сообщает финансовый управляющий Мария Ознобихина. Сделку оспорили в рамках процедуры банкротства.

Признан недействительной сделкой договор купли-продажи автомобиля от 20.03.2023, заключенный между ИП Блиновской Е.О. и Зеньковым А. В. Применены следующие последствия недействительности оспоренной сделки: вернуть в конкурсную массу ИП Блиновской Е.О. действительную стоимость автомобиля Porsche Cayenne Turbo S, — говорится в материалах суда.

Ранее Ознобихина обратилась в московский суд с требованием признать незаконными сделки по продаже двух автомобилей Блиновской. Речь идет о машинах Jeep Wrangler и Audi Q7. Управляющий требует взыскать с покупателей около 8 млн рублей для пополнения конкурсной массы.

Кроме того, брат признанной банкротом бизнесвумен Александр Останин обратился в суд с ходатайством о снятии ареста со своей недвижимости. По утверждению финансового управляющего, фактической владелицей указанного имущества является сама Блиновская.

Елена Блиновская
сделки
продажи
суды
porsche
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губерниев назвал лыжников, которые поедут на Олимпиаду от России
Песков раскрыл состав американской делегации на встрече с Путиным
Стало известно, сколько сел разминировали в Курской области
«Все равно мало»: бывший футбольный судья о зарплате арбитров РПЛ
Премьера в Большом театре превратилась в билетную лихорадку
Экс-топ-менеджеров «Мечела» не наказали, но взыскали с них крупную сумму
Госдума утвердила порядок отправки военных России и Индии
27-летняя девушка поборола неизлечимую стадию рака мозга
Эксперт РСТ оценил, насколько безопасна Венесуэла для туристов
«Предпраздничная акция»: нелегалам в США предложили $1 тысячу
Песков заявил о недосягаемости России на мировом рынке вооружений
Россиянкам раскрыли самый модный маникюр для празднования Нового года
В Госдуме ответили, могут ли ввести штрафы за кибербуллинг
Суд отменил продажу роскошного Porsche «королевы марафонов»
Раскрыто, кого отправили встречать Уиткоффа во Внуково
Погода в Москве в среду, 3 декабря: ждать ли сильных туманов и потепления
Автоэксперт рассказал, как государство может помочь покупателям автомобилей
«Мощнейший удар»: военэксперт о последствиях окружения ВСУ в Димитрове
Идеальный гороховый суп с мясом: классический рецепт
«Идет игра»: политолог о желании США вернуть России замороженные активы
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве
США

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.