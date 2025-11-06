Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 18:16

Брат «королевы марафонов» обратился в суд из-за ареста недвижимости

Брат Блиновской Александр Останин попросил суд снять арест с его недвижимости

Елена Блиновская Елена Блиновская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Брат признанной банкротом Елены Блиновской Александр Останин просит суд снять арест с его недвижимости, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Финансовый управляющий Мария Ознобихина, утверждает, что реальной собственницей этих объектов является сама блогер.

Останин требует освободить от обеспечительных мер 12 объектов недвижимости. Среди них — помещения на улице Серпуховский Вал, полтора машиноместа на этой территории, а также два помещения и машиноместо в 4-м Верхнем Михайловском проезде в столице.

Ознобихина ранее обратилась в суд с требованием признать недействительными 11 договоров купли-продажи, долевого участия и уступки прав требования. Эти соглашения, по ее мнению, позволили брату Блиновской стать формальным собственником указанных объектов недвижимости. Цель управляющей — признать право собственности за «королевой марафонов», чтобы включить это имущество в общую конкурсную массу и использовать его для погашения задолженности перед ее многочисленными кредиторами.

Ранее Ознобихина обратилась к суду с просьбой восстановить права собственности Блиновской на более 10 убыточных компаний. Арбитражный суд принял обращение финансовой управляющей к рассмотрению.

Елена Блиновская
братья
недвижимость
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генпрокуратура России раскрыла тюремный срок колумбийскому наемнику ВСУ
Охраннику Джоли поступило предложение перейти на сторону России
Путин дал поручение по стратегии развития спортивной медицины
Путин выступил за усиление защиты персональных данных россиян
Кладовщик с малолетства насиловал сестренку: девочка сдала педофила медикам
Во Франции отреагировали на сообщения о визовых ограничениях для россиян
Стало известно, что делали сотрудники ТЦК с охранником Анджелины Джоли
В Росгвардии раскрыли, что было обнаружено на территории «Азовстали»
«Приз хотели отдать американке»: Слуцкая о проигрыше на Олимпиаде-2002
Подорожает всё: что не так с лимитом наценок на товары в 15%
«Гарнизон давно списан»: военэксперт о переброске сил ВСУ под Красноармейск
В ОП РФ рассказали, какие регионы Украины хотят воссоединиться с Россией
Мигрант изнасиловал юную россиянку в такси
Белоруссия ответила Литве на скандальное предложение по границе
Путин раскрыл секрет успеха
«Наподобие Чернобыля»: раскрыта тактика Украины по диверсии на ЗАЭС
В НХЛ высказались об Овечкине после рекорда
Бесплатный букет от незнакомца обошелся школьнице в 180 тыс. рублей
Путин раскрыл, какой процент детей в России занимаются спортом
Глава чешского кабмина ушел в отставку
Дальше
Самое популярное
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.