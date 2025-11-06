Брат «королевы марафонов» обратился в суд из-за ареста недвижимости Брат Блиновской Александр Останин попросил суд снять арест с его недвижимости

Брат признанной банкротом Елены Блиновской Александр Останин просит суд снять арест с его недвижимости, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Финансовый управляющий Мария Ознобихина, утверждает, что реальной собственницей этих объектов является сама блогер.

Останин требует освободить от обеспечительных мер 12 объектов недвижимости. Среди них — помещения на улице Серпуховский Вал, полтора машиноместа на этой территории, а также два помещения и машиноместо в 4-м Верхнем Михайловском проезде в столице.

Ознобихина ранее обратилась в суд с требованием признать недействительными 11 договоров купли-продажи, долевого участия и уступки прав требования. Эти соглашения, по ее мнению, позволили брату Блиновской стать формальным собственником указанных объектов недвижимости. Цель управляющей — признать право собственности за «королевой марафонов», чтобы включить это имущество в общую конкурсную массу и использовать его для погашения задолженности перед ее многочисленными кредиторами.

Ранее Ознобихина обратилась к суду с просьбой восстановить права собственности Блиновской на более 10 убыточных компаний. Арбитражный суд принял обращение финансовой управляющей к рассмотрению.