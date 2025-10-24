Представитель Блиновской обратилась к суду с важной просьбой Управляющая Блиновской попросила восстановить права собственности на 10 компаний

Финансовый управляющий блогера Елены Блиновской и ее супруга Алексея Мария Ознобихина обратилась к суду с просьбой восстановить права собственности на более 10 убыточных компаний, передает ТАСС со ссылкой на юристов «королевы марафонов». Арбитражный суд Москвы принял ее к рассмотрению.

Арбитражный суд Москвы получил ходатайства финансового управляющего Ознобихиной М. Н., которая просит инстанцию восстановить права собственности на 100% долей более 10 компаний, принадлежащих Елене Олеговне и ее мужу. Однако все эти компании на сегодняшний день убыточны, поэтому вернуть денежные средства в конкурсную массу маловероятно, — отметили юристы.

Отмечается, что в обращении фигурируют компании «Подари мечту», «Сады Адыгеи», «Алмаз» и другие. Общая задолженность блогера по налогам на данный момент составляет более 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы наложил арест на все объекты недвижимости, которые Блиновская переоформила на близких родственников. Санкции были инициированы Ознобихиной с целью возврата активов в конкурсную массу для последующих расчетов с кредиторами.