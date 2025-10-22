«Королева марафонов» не смогла спасти недвижимость с помощью родственников

Арбитражный суд Москвы наложил арест на все объекты недвижимости, которые блогер Елена Блиновская переоформила на близких родственников, сообщает РИА Новости. Санкции были инициированы финансовым управляющим Марией Ознобихиной с целью возврата активов в конкурсную массу для последующих расчетов с кредиторами.
Финуправляющий подала соответствующие ходатайства после оспаривания нескольких десятков имущественных сделок, заключенных «королевой марафонов». В обоснование требований указывалась необходимость предотвращения возможного отчуждения имущества, что могло бы осложнить исполнение будущего судебного решения.
Суд полностью удовлетворил представленные ходатайства, запретив Росреестру регистрировать любые операции с указанными объектами недвижимости. Рассмотрение основных исков о признании сделок недействительными отложено на ноябрь текущего года.
Среди оспариваемых сделок фигурируют 11 договоров различного характера, в результате которых брат Блиновской приобрел права собственности на 12 объектов. В перечень вошли жилые помещения, коммерческая недвижимость и машино-места в различных районах Москвы.
Ранее в СПЧ призвали суд дать Блиновской отсрочку из-за наличия детей в возрасте до 14 лет. Правозащитница Ева Меркачева убеждена, что дело «королевы марафонов» стоит пересмотреть.