«Королева марафонов» не смогла спасти недвижимость с помощью родственников Суд арестовал всю переданную родственникам недвижимость блогера Блиновской

Арбитражный суд Москвы наложил арест на все объекты недвижимости, которые блогер Елена Блиновская переоформила на близких родственников, сообщает РИА Новости. Санкции были инициированы финансовым управляющим Марией Ознобихиной с целью возврата активов в конкурсную массу для последующих расчетов с кредиторами.

Финуправляющий подала соответствующие ходатайства после оспаривания нескольких десятков имущественных сделок, заключенных «королевой марафонов». В обоснование требований указывалась необходимость предотвращения возможного отчуждения имущества, что могло бы осложнить исполнение будущего судебного решения.

Суд полностью удовлетворил представленные ходатайства, запретив Росреестру регистрировать любые операции с указанными объектами недвижимости. Рассмотрение основных исков о признании сделок недействительными отложено на ноябрь текущего года.

Среди оспариваемых сделок фигурируют 11 договоров различного характера, в результате которых брат Блиновской приобрел права собственности на 12 объектов. В перечень вошли жилые помещения, коммерческая недвижимость и машино-места в различных районах Москвы.

Ранее в СПЧ призвали суд дать Блиновской отсрочку из-за наличия детей в возрасте до 14 лет. Правозащитница Ева Меркачева убеждена, что дело «королевы марафонов» стоит пересмотреть.