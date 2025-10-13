В СПЧ призвали суд пересмотреть приговор Блиновской

Суду следует дать блогеру Елене Блиновской, осужденной за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, отсрочку из-за наличия детей в возрасте до 14 лет, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее мнению, дело «королевы марафонов» следует пересмотреть.

Я считаю, что [из-за наличия у Блиновской троих детей младше 14 лет] суд должен пересмотреть свое решение и отпустить блогера, — высказалась Меркачева.

Ранее Мосгорсуд изменил приговор Блиновской, смягчив наказание до 4,5 лет. При этом другие аспекты первого приговора оставили без изменений. Суд отказался удовлетворять апелляционные жалобы в остальной части.

Впоследствии Telegram-канал SHOT сообщил, что у пятилетней дочки Блиновской Авроры начались проблемы со здоровьем. По его данным, девочка родилась с больным сердцем. Там отметили, что ситуация со здоровьем у ребенка якобы обострилась после того, как Блиновскую приговорили к сроку.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что бизнес-активы Блиновской в сфере глэмпинга могут быть конфискованы для погашения ее долгов. Согласно информации канала, глэмпинг-бизнес формально велся от имени ее супруга Алексея Блиновского.