Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 15:34

В СПЧ призвали суд пересмотреть приговор Блиновской

Член СПЧ Меркачева призвала суд дать Блиновской отсрочку из-за наличия детей

Елена Блиновская Елена Блиновская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Суду следует дать блогеру Елене Блиновской, осужденной за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, отсрочку из-за наличия детей в возрасте до 14 лет, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее мнению, дело «королевы марафонов» следует пересмотреть.

Я считаю, что [из-за наличия у Блиновской троих детей младше 14 лет] суд должен пересмотреть свое решение и отпустить блогера, — высказалась Меркачева.

Ранее Мосгорсуд изменил приговор Блиновской, смягчив наказание до 4,5 лет. При этом другие аспекты первого приговора оставили без изменений. Суд отказался удовлетворять апелляционные жалобы в остальной части.

Впоследствии Telegram-канал SHOT сообщил, что у пятилетней дочки Блиновской Авроры начались проблемы со здоровьем. По его данным, девочка родилась с больным сердцем. Там отметили, что ситуация со здоровьем у ребенка якобы обострилась после того, как Блиновскую приговорили к сроку.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что бизнес-активы Блиновской в сфере глэмпинга могут быть конфискованы для погашения ее долгов. Согласно информации канала, глэмпинг-бизнес формально велся от имени ее супруга Алексея Блиновского.

Елена Блиновская
приговоры
суды
блогеры
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РСТ ответили, насколько безопасно сейчас отдыхать в Израиле
Мед, яблоки и немного тепла — рецепт идеального осеннего вечера
В Минфине США оценили необходимость скорого введения пошлин против Китая
ГК «Основа» открыла первый в Петербурге курорт «Термолэнд»
Кабаны устроили нашествие в Ленобласти
«По пути домой»: появилось первое фото Харкина после двух лет в плену ХАМАС
Прокурор потребовал шесть лет колонии для Арега Щепихина
Мнение риелторов: почему хорошие окна ускоряют продажу квартиры
В Китае назвали три фактора, которые привели Трампа в бешенство
Врач дала советы, как уберечь себя при распылении перцового баллончика
Ушли в секту или замерзли в тайге: новые версии пропажи семьи Усольцевых
В Петербурге мужчина попал под поезд из-за наушников
Стало известно, сколько украинцев хотят ухода Зеленского с поста президента
Стоимость золота на бирже за тройскую унцию обновила исторический рекорд
Стало известно о пропавшем бойце СВО, которого по ошибке признали беглецом
ВС России расширили плацдарм у Боровой
Экс-нардеп раскрыл, почему Запад не хочет завершать конфликт на Украине
Жителей якутского села попросили неделю не выкидывать мусор
Суд огласил приговор закладчику, застрелившему полицейского
Правительство разрешило привлекать резервистов для операций за пределами РФ
Дальше
Самое популярное
«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.