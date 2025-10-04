Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 14:42

У Блиновской снова появились проблемы с бизнесом

Mash: бизнес-активы Блиновской в сфере глэмпинга планируют конфисковать

Telegram-канал Mash сообщил, что бизнес-активы блогера Елены Блиновской в сфере глэмпинга могут быть конфискованы для погашения ее долгов. Согласно информации канала, несмотря на то, что глэмпинг-бизнес формально велся от имени ее супруга Алексея, финансовая управляющая требует признать эту схему недействительной.

Как сказано в материале, компания ООО «Ветер», через которую развивался бизнес, на 25% принадлежала мужу Блиновской. По данным канала, он вышел из состава владельцев незадолго до того, как суд признал блогера банкротом.

Как отмечает Mash, планы Блиновской были амбициозными: она инвестировала в сеть глэмпингов и рассчитывала создать по всей стране порядка 30 премиальных кемпингов у водоемов в течение пяти лет.

Ранее адвокат Наталия Сальникова заявила, что Блиновская не сможет выйти на свободу до Нового года, несмотря на появившиеся в Сети слухи об условно-досрочном освобождении. По ее словам, блогер продолжает находиться в СИЗО.

До этого в защиту блогеров Елены Блиновской и Валерии Чекалиной выступила адвокат Екатерина Гордон. По ее словам, у женщин есть маленькие дети, это и должно стать смягчающим фактором.

