10 сентября 2025 в 08:50

«И засуньте вашу ненависть...»: Блиновскую и Лерчек призвали освободить

Адвокат Гордон заявила, что Блиновскую и Лерчек нужно освободить

Елена Блиновская Елена Блиновская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Адвокат Екатерина Гордон выступила в защиту блогеров Валерии Чекалиной и Елены Блиновской, передает издание Super.ru. По ее словам, у женщин есть маленькие дети, это и должно стать смягчающим фактором.

Свободу Лере Чекалиной и свободу Елене Блиновской. И засуньте вашу ненависть [подальше], потому что у них маленькие дети, — сказала Гордон.

Помимо этого, она выступила в защиту актрисы Аглаи Тарасовой, задержанной с наркотическими веществами в аэропорту Домодедово. Гордон выразила уверенность, что правонарушение, совершенное звездой сериала «Беспринципные», не соответствует строгости наказания, предусмотренного российским законодательством. Она заявила, что не следует назначать реальные сроки лишения свободы людям, которые не представляют угрозы для общества.

Ранее юрист Илья Русяев говорил, что задержание актрисы Аглаи Тарасовой может привести к финансовым потерям от 7 до 40 млн рублей. Именно такую сумму артистка потенциально не получит в виде гонораров за съемки. Юрист пояснил, что запрет определенных действий блокирует рабочий процесс. Русяев добавил, что в таких условиях артистка физически не сможет выполнить свои договорные обязательства.

Юрист и правозащитник Михаил Салкин, комментируя задержание Тарасовой, указал на возможное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет и штрафа до миллиона рублей. По его словам, такое наказание предусмотрено статьей о контрабанде наркотических средств за перевозку каннабиса.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

