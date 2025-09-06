Юрист раскрыл, сколько денег может потерять Тарасова из-за задержания Юрист Русяев: из-за задержания Тарасова может потерять до 40 млн рублей

Задержание актрисы Аглаи Тарасовой может обойтись ей в сумму от семи до 40 млн рублей, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он предположил, что именно столько артистка не получит в качестве гонорара за съемки.

С 12 сентября у Тарасовой подписаны контракты сразу на три картины. В кино график расписан покадрово: один срыв смены ведёт к простоям десятков специалистов. При рыночных ставках от 200 тысяч до 1 миллиона рублей за съёмочный день и предполагаемом простое около 35–40 смен убытки по гонорарам составят от 7 до 40 миллионов рублей, — отметил юрист.

Запрет определённых действий (ст. 105.1 УПК РФ) при ограничении передвижения или связи блокирует рабочий процесс, объяснил Русяев. Артистка физически не сможет выполнить свои договорные обязательства, добавил собеседник.

Упущенные роли — это не только невыплаченные гонорары, но и потеря будущих возможностей в крупных проектах, рекламных и медийных контрактах. Таким образом ситуация обернется для нее не просто риском наказания по статье о контрабанде наркотиков, но и комплексом финансовых и профессиональных последствий, которые могут измеряться десятками миллионов рублей и долгосрочными репутационными издержками, — подытожил Русяев.

Юрист и правозащитник Михаил Салкин, комментируя задержание Тарасовой, заявил, что ей может грозить срок до 10 лет и штраф до 1 млн рублей за перевозку каннабиса. По его словам, наказание предусмотрено статьей о контрабанде наркотических средств.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.