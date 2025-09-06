Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 10:59

Юрист раскрыл, сколько денег может потерять Тарасова из-за задержания

Юрист Русяев: из-за задержания Тарасова может потерять до 40 млн рублей

Аглая Тарасова Аглая Тарасова Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Задержание актрисы Аглаи Тарасовой может обойтись ей в сумму от семи до 40 млн рублей, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он предположил, что именно столько артистка не получит в качестве гонорара за съемки.

С 12 сентября у Тарасовой подписаны контракты сразу на три картины. В кино график расписан покадрово: один срыв смены ведёт к простоям десятков специалистов. При рыночных ставках от 200 тысяч до 1 миллиона рублей за съёмочный день и предполагаемом простое около 35–40 смен убытки по гонорарам составят от 7 до 40 миллионов рублей, — отметил юрист.

Запрет определённых действий (ст. 105.1 УПК РФ) при ограничении передвижения или связи блокирует рабочий процесс, объяснил Русяев. Артистка физически не сможет выполнить свои договорные обязательства, добавил собеседник.

Упущенные роли — это не только невыплаченные гонорары, но и потеря будущих возможностей в крупных проектах, рекламных и медийных контрактах. Таким образом ситуация обернется для нее не просто риском наказания по статье о контрабанде наркотиков, но и комплексом финансовых и профессиональных последствий, которые могут измеряться десятками миллионов рублей и долгосрочными репутационными издержками, — подытожил Русяев.

Юрист и правозащитник Михаил Салкин, комментируя задержание Тарасовой, заявил, что ей может грозить срок до 10 лет и штраф до 1 млн рублей за перевозку каннабиса. По его словам, наказание предусмотрено статьей о контрабанде наркотических средств.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Аглая Тарасова
актрисы
юристы
общество
кино
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подробности побега заключенных из СИЗО Екатеринбурга
Юноша захотел сделать красивый снимок и сорвался в пропасть
Инженер ВСУ по обслуживанию Patriot Сакун ликвидирован в Киеве
Утечка очень опасного для вдыхания газа произошла в российском регионе
Юрист раскрыл, сколько денег может потерять Тарасова из-за задержания
По делу о некачественных патронах допросили 38 свидетелей
Трамвай с пассажирами вспыхнул как спичка и попал на видео
Кимаковский рассказал, где ВС России практически выбили ВСУ
«У президента есть внуки»: Песков об отношении Путина к молодежному сленгу
Умер легендарный хоккеист-участник Суперсерии-1972
В России стандартизируют русскую кухню
В Москве наступило бабье лето
Погода в Москве в субботу, 6 сентября: ждать заморозки или бабье лето?
СК: Быков может оказывать давление на свидетелей по своему уголовному делу
Отцы и дети: кто с кого может требовать алименты и как их получить?
Сухогруз с пшеницей терпит бедствие на юге России
Скончалась адвокат по одному из самых громких дел 90-х годов
«Должен уйти»: родственники Кеннеди-младшего призвали его к отставке
Центр немецкой деревни превратился в руины из-за одного природного явления
Актер Илья Носков женился во второй раз
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.