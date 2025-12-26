Блогеры собрали 200 млн рублей на лечение сына и потратили все на ставки В Казахстане будут судить блогеров, которые потратили пожертвования на ставки

В Межрайонном суде Астаны государственный обвинитель потребовал приговорить блогеров Даулета и Толкын Тотакановых к семи годам лишения свободы каждого за то, что они собрали 200 млн рублей на лечение тяжело больного сына, а сами потратили все на ставки, сообщает Orda.kz. По данным следствия, пара создала в соцсетях аккаунты от имени ребенка и объявила сбор денег для его лечения в Турции.

Супругам предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере. Прокурор Акторе Бериков также запросил конфискацию имущества и запрет на благотворительную деятельность сроком на 10 лет. Для Толкын Тотакановой, учитывая наличие малолетнего ребенка, он также попросил отсрочить исполнение приговора на два года. В отношении Даулета Тотаканова прокурор ходатайствовал о немедленном взятии под стражу в зале суда.

Ранее председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев заявил, что лудоманам, проигравшим за год более 100 тыс. рублей, нужно блокировать аккаунты в онлайн-казино. По его словам, это позволит снизить негативные последствия игровой зависимости. Соответствующее предложение было направлено в Госдуму.