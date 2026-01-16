Экс-священнослужитель из Казахстана оскорбил РПЦ и остался безнаказанным В РПЦ попросили привлечь к ответственности экс-священника из Казахстана

Протоиерей Александр Суворов считает немыслимыми для цивилизованного общества высказывания бывшего казахстанского священнослужителя Якова Воронцова, который назвал РПЦ «самой омерзительной из религий, не имеющей ничего общего с христианством». Он возмутился в своем Telegram-канале тем, что Воронцов не понес никакого наказания.

Вера и религия миллионов людей оскорбляется в прямом эфире, когда видео с откровенными высказываниями находится в свободном доступе, а человек, в действиях которого усматриваются признаки нарушения стать 174 УК Республики Казахстана, до сих пор остается безнаказанным, — заявил священнослужитель.

В публикации отмечается, что была проведена религиоведческая экспертиза, установившая признаки разжигания межнациональной розни. В РПЦ считают, что подобная публичная риторика превращается в инструмент дестабилизации общества.

Ранее председатель движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что публичные надругательства над религиозными святынями необходимо приравнять к экстремистской деятельности для защиты духовного суверенитета страны. Так он прокомментировал сообщения, что ресторан в Оренбурге изобразил хинкали вместо куполов храма Василия Блаженного.