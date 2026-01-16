Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 19:58

Финляндию накрыло рекордное число банкротств с 1990-х

Helsingin Sanomat: число банкротств в Финляндии выросло на 12%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Прошлый год стал для Финляндии худшим по числу разорений бизнеса с кризисного 1996-го года, передает газета Helsingin Sanomat. Данные Статистического управления страны также подтверждают резкий рост банкротств — на 12% по сравнению с 2024 годом.

Показатель банкротств в прошлом году был самым высоким с 1996 года. По сравнению с предыдущим годом количество заявлений о банкротстве выросло на 12%, — подчеркнул старший статистик статуправления Мира Кууссаари.

Так, в декабре 2025-го года было инициировано 360 процедур банкротства, что на 34% больше, чем годом ранее. За весь год 3 906 компаний обанкротились, что значительно превышает средние показатели последних трех лет. Наихудшие показатели наблюдаются в строительстве, торговле и среди индивидуальных предпринимателей.

Тем временем бывший министр иностранных дел Финляндии (1977–1982, 1983–1987 и 1991–1993) Пааво Вяюрюнен призвал открыть границу с Россией. Он указал, что установление связей позволит наладить торговые отношения и экономическое взаимодействие.

Финляндия
бизнес
политика
кризисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые заявили, что четыре инфекции угрожают миру новой пандемией
В Белоруссии раскрыли секрет невидимости «Орешника»
«Возмущение на высоких широтах»: на планету обрушилась магнитная буря
Усольцев — убийца? Правда ли, что он расправился с семьей в тайге, детали
Как у узбекской бабушки: готовим идеальную слоеную самсу в домашней духовке
В Запорожской области почти 37 тыс. человек остались без света
Названа дата запуска беспилотных поездов на МЦК в Москве
Больше сотни беспилотных «Ласточек» запустят до 2029 года
«Немножко не так»: Ковальчук объяснила резонансные слова Чумакова о семье
Назван размер выплат героям труда в 2026 году
Верховный суд развеял главный миф о браке иностранца с россиянином
«Это глупости»: смогут ли США списать царские долги с РФ? Мнение депутатов
В Минтруде анонсировали увеличение пособия при рождении ребенка
Опрос показал отношение украинцев к референдуму по конфликту с Россией
В России проиндексируют маткапитал и еще 40 выплат
Стал известен размер маткапитала с 1 февраля
«Звучит как начало шутки»: глава МО Италии о военных Европы в Гренландии
Украинский чиновник заработал $1,3 млн на бракованных очках для ВСУ
Суд определил судьбу миллиардного имущества экс-мэра Сочи
«Связали руки»: в Китае объяснили «неадекватную» позицию Зеленского
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.