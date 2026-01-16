Финляндию накрыло рекордное число банкротств с 1990-х

Прошлый год стал для Финляндии худшим по числу разорений бизнеса с кризисного 1996-го года, передает газета Helsingin Sanomat. Данные Статистического управления страны также подтверждают резкий рост банкротств — на 12% по сравнению с 2024 годом.

Показатель банкротств в прошлом году был самым высоким с 1996 года. По сравнению с предыдущим годом количество заявлений о банкротстве выросло на 12%, — подчеркнул старший статистик статуправления Мира Кууссаари.

Так, в декабре 2025-го года было инициировано 360 процедур банкротства, что на 34% больше, чем годом ранее. За весь год 3 906 компаний обанкротились, что значительно превышает средние показатели последних трех лет. Наихудшие показатели наблюдаются в строительстве, торговле и среди индивидуальных предпринимателей.

Тем временем бывший министр иностранных дел Финляндии (1977–1982, 1983–1987 и 1991–1993) Пааво Вяюрюнен призвал открыть границу с Россией. Он указал, что установление связей позволит наладить торговые отношения и экономическое взаимодействие.