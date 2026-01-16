«Это глупости»: смогут ли США списать царские долги с РФ? Мнение депутатов

Депутаты Госдумы расценили как глупость иск американского инвестфонда Noble Capital RSD, который трубет с России свыше $225,8 млрд за долги времен Российской империи. Что об этом известно?

Какие долги с России потребовали в США

Базирующийся в Техасе фонд Noble Capital RSD подал иск на сумму свыше $225,8 млрд к России в американский суд. Организация требует вернуть долги по облигациям времен существования Российской империи.

«Российская Федерация является правопреемником Российской Имперской Федерации и правопреемником ее обязательств по российским суверенным облигациям», — говорится в публикации.

Среди ответчиков помимо самой страны указаны сразу несколько государственных инстанций. В частности, в списке числятся Министерство финансов РФ, Центробанк РФ и Фонд национального благосостояния России (ФНБ).

Смогут ли США списать царские долги с России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru назвал иск Noble Capital RSD к России глупостью.

«Мы понимаем, что иск фонда США к РФ вернуть царские долги — это глупости. Россия не является правопреемником Российской империи, так же как и Советский Союз не являлся. Те долги, которые были перед царской Россией во многих банках (европейских, японских, американских), — они не были возвращены СССР. Это все носит характер авантюризма со стороны американского фонда», — сказал Чепа.

Однако, учитывая «неоднозначность сегодняшней юридической системы», какие-то суды могу рассматривать такие вещи, добавил депутат.

«С другой стороны, мне кажется, это не должно иметь никаких перспектив», — уточнил парламентарий.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко указал, что Российская Федерация не является юридическим правопреемником Российской империи — в Конституции с 2020 года закреплена преемственность только от СССР. Кравченко напомнил, что еще в 2006 году Россия полностью погасила исторический долг перед Парижским клубом, куда входит и США, включая обязательства советского периода. Это решение было признано международным сообществом.

«Внезапное появление держателей суверенного долга Российской империи спустя 20 лет после признания погашения такого долга, на мой взгляд, не может считаться юридически состоятельным явлением», — подчеркнул депутат в беседе с Lenta.ru.

Удивил парламентария и истец: инвестфонд из Техаса, который был основан только в 2002 году и занимается недвижимостью в одном отдельном штате США. Кроме того, Кравченко отметил, что если уж говорить о преемственности Российской империи, то в нее входили Польша, Финляндия и другие ныне независимые государства — логично было бы требовать выплат от всех них, а не только от России.

