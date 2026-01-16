«Характер авантюризма»: в ГД оценили попытку США списать царские долги с РФ

Иск базирующегося на территории США инвестиционного фонда Noble Capital RSD к России с требованием вернуть царские долги является глупостью, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, РФ не считается правопреемником Российской империи, поэтому не несет ответственности по ее обязательствам.

Мы понимаем, что иск фонда США к РФ вернуть царские долги — это глупости. Россия не является правопреемником Российской империи, так же, как и Советский Союз не являлся. Те долги, которые были перед царской Россией во многих банках: европейских, японских, американских — они не были возвращены СССР. Это все носит характер авантюризма со стороны американского фонда. Но учитывая неоднозначность сегодняшней юридической системы, можно предполагать различные действия. И мы видим, что какие-то суды рассматривают такие вещи. Хотя, с другой стороны, мне кажется, это не должно иметь никаких перспектив, — пояснил Чепа.

Ранее базирующийся в Техасе инвестиционный фонд Noble Capital RSD составил и подал иск на сумму свыше $225,8 млрд к России в американский суд. Организация требует вернуть долги по облигациям времен существования Российской империи. Среди ответчиков помимо РФ указаны сразу несколько государственных инстанций.