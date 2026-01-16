Долги по алиментам, убийство, поездки в Донбасс: как живет Игорь Петренко

Актер Игорь Петренко вновь накопил долг по алиментам — на этот раз в размере почти одного миллиона рублей, передают СМИ. Что об этом известно, как сложилась личная жизнь Петренко, правда ли, что он был соучастником убийства?

Правда ли, что Петренко не платит алименты

По информации KP.RU, за Петренко числится задолженность по алиментам в размере 982 530 рублей. Отмечается, что артист периодически погашает долг частями, однако из-за значительного размера алиментов он быстро накапливается вновь.

В июне 2024 года сумма долга составляла 8,39 млн рублей, а к июлю 2025 года снизилась до 1,6 млн рублей. В сентябре NEWS.ru писал, что судебные приставы возбудили четыре исполнительных производства в отношении Петренко. Общая сумма взыскания превышала 1,3 млн рублей — основную часть долга составляли невыплаченные алиментные обязательства. Остальные три производства были связаны со штрафами за неоплаченную парковку в городе и исполнительскими сборами.

11 лет назад Петренко и его бывшая жена актриса Екатерина Климова заключили нотариальное соглашение, по которому актер обязался выплачивать на содержание двух сыновей фиксированную сумму в 1 млн рублей. Спустя время, создав новую семью и став отцом еще троих детей, Петренко хотел через суд снизить размер выплат, но его попытки не увенчались успехом. Отмечается, что старший сын Матвей уже совершеннолетний, и артист выплачивает алименты только на 17-летнего Корнея, которому до 18-летия осталось восемь месяцев.

Как сложилась личная жизнь Петренко

Петренко вступал в брак трижды. Впервые он женился в 2000 году на актрисе Ирине Леоновой. С ней актер познакомился во время учебы в театральном училище. В 2004 году они развелись. По словам Петренко, причиной разрыва стали его чувства к актрисе Екатерине Климовой.

Екатерина Климова и Игорь Петренко, 2005 год Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

С Климовой Петренко познакомился на съемках сериала «Московские окна», когда еще состоял в первом браке. Их отношения начались в 2003 году, когда они были приглашены на съемки сериала «Лучший город Земли». Артисты поженились в 2004 году, в браке появились мальчики Матвей и Корней. В 2014 году Петренко и Климова сообщили о расставании. Артист в 2024 году признался, что сейчас редко видится с детьми от Климовой.

В 2016 году актер женился на актрисе Кристине Бродской. У них три дочки — София-Каролина, Мария и Ева. Петренко живет с семьей в Санкт-Петербурге.

Чем известен Петренко

Петренко родился 23 августа 1977 года в Потсдаме (ГДР), куда его семья переехала из-за службы отца. В 1992 году будущий актер был задержан за соучастие в убийстве. Один из друзей Петренко взял в долг крупную сумму денег, после чего решил расправиться с «кредитором». Сам Игорь потом говорил, что просто «пошел на стрелку», чтобы поддержать своего приятеля, но тот неожиданно достал обрез и открыл стрельбу. Суд назначил ему восемь лет условного срока с испытательным периодом в три года.

В 2000 году Петренко окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. Через год он впервые появился на экране в фильме «Условный рефлекс». Широкую известность актер получил после выхода военной драмы «Звезда».

Позже он снялся в таких фильмах, как «Кармен» и «Водитель для Веры», а также в телесериалах «Лучший город Земли» и «Курсанты». Особое место в его карьере заняла роль Шерлока Холмса в сериале 2013 года, основанном на произведениях Артура Конан Дойля.

Что Петренко говорил об СВО

В 2022 году Петренко публично поддержал СВО на Украине. С 2014 года он активно участвует в гуманитарных миссиях в Донбассе. По словам актера, каждая его поездка связана с определенными опасностями, но он вместе с командой всегда готов к таким вызовам.

Петренко считает, что существует только два варианта отношения к спецоперации.

«Иметь свою точку зрения — это правильно. [Даже если что-то] неправильно, ты должен все равно быть со своими, со своей семьей. Наша семья сейчас в драке находится — либо не мешай, либо поддерживай. Все», — пояснил артист.

