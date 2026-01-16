Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 15:10

ИИ оставит россиян без работы? Безлюдное производство и темные цеха: детали

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В России занимаются подготовкой к переводу некоторых предприятий на режим так называемых темных цехов. Что это значит, какие детали известны, правда ли вводится безлюдное производство, а искусственный интеллект оставит россиян без работы?

Безлюдное производство и темные цеха: какие детали известны

Минпромторг поручил госкорпорациям перевести часть производств на полную или почти полную автоматизацию. По словам главы ведомства Антона Алиханова, мера направлена на повышение технологического суверенитета и производительности труда. Он не уточнил конкретный перечень государственных корпораций, которые затронут изменения.

Министр заявил, что «это один из элементов повышения производительности», который уже заложен в корпоративные программы развития. В качестве примера Алиханов привел Объединенную авиастроительную корпорацию, входящую в Ростех. На заводе в Рудневе завершается первая очередь роботизации, а к 2027 году планируется, «по сути, полный перевод под темное производство».

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов рассказал, что в госкорпорации стремятся «роботизировать максимально, насколько это возможно». По его словам, в настоящее время в Ростехе есть не полностью темное, но высоко роботизированное производство на «Камазе».

Эксперты отмечают, что такие проекты позволяют повысить эффективность, качество и безопасность. Вместе с тем они требуют «гигантских» первоначальных инвестиций и длительных сроков окупаемости, что делает их малодоступными для частного бизнеса без господдержки.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«ИИ оставит россиян без работы?» — задаются вопросом обеспокоенные граждане в Сети.

Какие еще отрасли эффективно роботизировать

Логистическая отрасль сегодня обладает огромным потенциалом для получения максимального эффекта от роботизации, считает заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Для Московской области роботизация логистических мощностей имеет приоритетное значение. <...> Роботизация этой сферы позволит повысить эффективность самих распределительных центров, а также значительно сократит потребности отрасли в кадровых ресурсах», — подчеркнула Зиновьева.

Она отметила, что крупные игроки рынка уже начали процесс роботизации своих распределительных центров. В частности, такой крупный комплекс в Подмосковье реализован компанией «Глория Джинс». Еще один роботизированный распределительный центр в этом году открыла компания «Магнит».

«Эффективность логистических операций у роботов примерно в 10 раз выше, чем у складского рабочего. Кроме того, внедрение роботов за счет их мобильности, программируемых маршрутов движения, четких прогнозируемых движений позволяет увеличить площади непосредственно для хранения. Увеличение площадей может достигать 30%», — добавила Зиновьева.

По ее словам, логистических роботов уже выпускают отечественные производители, в том числе из Московской области. К тому же регион вводит новые программы поддержки именно для производителей промышленных и логистических роботов, поэтому от этого сектора в Подмосковье ожидают рывка в развитии.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что тормозит развитие робототехники

Развитие отрасли робототехники тормозит кадровый голод, заявил гендиректор корпорации роботов Артур Зархи. По его словам, внедрение автоматизации невозможно без специалистов.

«Роботизация в России развивается, но неравномерно, и по плотности роботов мы пока отстаем от мировых лидеров. Однако динамика последних двух-трех лет обнадеживает: все больше компаний начинают внедрять робототехнику. Лидируют традиционно автомобилестроение и металлообработка — те сферы, где роботы помогают компенсировать нехватку кадров», — пояснил Зархи.

Эксперт отметил, что льготы и господдержка жизненно необходимы для дальнейшего развития. По его словам, самая сильная сторона российских разработок сейчас — программное обеспечение.

