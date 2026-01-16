Минпромторг натаскивает госкорпорации на «темное производство»

Минпромторг России поручил госкорпорациям разработать стратегию перехода на практически безлюдное производство, работающего за счет высокого уровня роботизации, рассказал «Ведомостям» министр промышленности и торговли Антон Алиханов. По его словам, цель инициативы — повышение технологического суверенитета и производительности труда.

Это один из элементов повышения производительности. У каждой корпорации есть планы по повышению производительности труда, и это один из магистральных элементов. <…> По сути, это полный перевод под темное производство, — отметил Алиханов.

Одним из примеров он назвал проект Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая завершает первую очередь роботизации завода в Рудневе, чтобы перевести его в режим «темного производства» (без присутствия человека). Вторая очередь должна быть завершена к 2027 году.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов подтвердил изданию, что корпорация получила соответствующее поручение и стремится к максимальной роботизации. В качестве примера он привел производство на КамАЗе, где основную работу выполняют роботы.

Там только операторы работают, остальное все делают роботы, — уточнил Чемезов.

Ранее стало известно, что Московская область наращивает темпы промышленной роботизации: за последние годы автоматизация стала ключевым трендом регионального производства. На подмосковных предприятиях используются свыше 1,9 тысячи промышленных роботов.