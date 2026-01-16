Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 11:55

Минпромторг натаскивает госкорпорации на «темное производство»

Минпромторг поручил госкорпорациям переходить на роботизированное производство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Минпромторг России поручил госкорпорациям разработать стратегию перехода на практически безлюдное производство, работающего за счет высокого уровня роботизации, рассказал «Ведомостям» министр промышленности и торговли Антон Алиханов. По его словам, цель инициативы — повышение технологического суверенитета и производительности труда.

Это один из элементов повышения производительности. У каждой корпорации есть планы по повышению производительности труда, и это один из магистральных элементов. <…> По сути, это полный перевод под темное производство, — отметил Алиханов.

Одним из примеров он назвал проект Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая завершает первую очередь роботизации завода в Рудневе, чтобы перевести его в режим «темного производства» (без присутствия человека). Вторая очередь должна быть завершена к 2027 году.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов подтвердил изданию, что корпорация получила соответствующее поручение и стремится к максимальной роботизации. В качестве примера он привел производство на КамАЗе, где основную работу выполняют роботы.

Там только операторы работают, остальное все делают роботы, — уточнил Чемезов.

Ранее стало известно, что Московская область наращивает темпы промышленной роботизации: за последние годы автоматизация стала ключевым трендом регионального производства. На подмосковных предприятиях используются свыше 1,9 тысячи промышленных роботов.

Россия
Минпромторг
поручения
роботы
производства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«А вы не ослы, господа?»: в РФ ответили критиковавшим «Чебурашку» депутатам
Раскрыто число задержанных во время массовых протестов в Иране
Москва отвергла обвинения Трампа в захвате Гренландии
Сенаторы забили тревогу из-за цен на заправках
Политолог предрек незавидную участь США в 2026 году
Наступление ВС РФ на Харьков 16 января: ТОСы выжигают ВСУ, что в Купянске
Трамп проведет очередную встречу по Украине в Давосе
Автоэксперт назвал нестандартный способ сэкономить топливо на трассе
Самая холодная ночь в Москве: прогноз погоды на Крещение, когда будет -30?
В Эстонии высказались насчет отправки военных на учения в Гренландию
Подозреваемые в разбойном нападении в Байконуре задержаны
Экс-посол США в России пристыдил Трампа из-за чужой Нобелевской премии
Принца Гарри обвинили в запугивании свидетелей перед судом
Раскрыта причина осторожной позиции Евросоюза по Гренландии
Стало известно о солидных долгах звезды «Кухни» и «Последнего богатыря»
СК не оставил без внимания резонансные слова Манькиевой о зверствах в семье
Раскрыта удивительная деталь о создании «сердца» легендарных танков
Федеральные трассы в России получат полное покрытие 4G к 2031 году
Аналитик объяснил, как морозы помогут ВС России в наступлении
МИД Индии обратился к гражданам на фоне обострения ситуации в Газе
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.