Почему не работает WhatsApp 16 января: где сбои в России, полная блокировка

Сегодня, 16 января, во многих регионах России не работает WhatsApp. Что известно, где сбои, была ли полная блокировка мессенджера, в чем причины ограничений?

Где в России не работает WhatsApp 16 января

В пятницу, 16 января, жалобы на WhatsApp поступают из множества регионов — не приходят оповещения, не работают звонки, не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео. Проблемы наблюдаются на любых устройствах. В отдельных случаях пользователи полностью теряют доступ к WhatsApp.

На мониторинговом сайте «Сбой.рф» насчитывается более двух десятков жалоб на мессенджер за сутки. Обращения поступают из Москвы — 53%, Новосибирской, Самарской, Саратовской, Тамбовской областей — по 12%.

На сайте Downdetector.su также оставляют жалобы на WhatsApp — за сутки насчитывается более 70 обращений. Пользователи столкнулись с проблемами в Томской области и Подмосковье. Сообщается о проблемах с оповещениями (63%), сбоях мобильного приложения (20%), общем сбое (10%), сбое сайта и личного кабинета (по 3%).

Почему не работает WhatsApp 16 января, полная блокировка

15 января Роскомнадзор сообщил, что не видит оснований для снятия ограничений с WhatsApp. Ведомство уже несколько месяцев последовательно ограничивает работу мессенджера, потому что компания игнорирует российские законы.

Регулятор ранее подчеркнул, что если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован. При этом регулятор не уточнил сроки.

WhatsApp может быть окончательно заблокирован в России в текущем году, заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Он пояснил, что ограничения связаны с принадлежностью мессенджера компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

«Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованны», — подчеркнул Свинцов.

Ранее парламентарий предположил, что на блокировку WhatsApp уйдет около двух месяцев после наступления 2026 года.

По словам экс-премьера РФ, главы Ассоциации юристов РФ Сергея Степашина, WhatsApp «придется закрывать», если он проигнорирует очередное официальное предупреждение Роскомнадзора.

Президент России Владимир Путин на прямой линии заявил, что «действия по замедлению, по скоростям и так далее» были необходимы, потому что политическое руководство стран, в которых зарегистрированы WhatsApp и другие недружественные платформы, не дает им возможности соблюдать российские законы.

«Этим и были вызваны соответствующие [ограничительные] действия. <...> Нужно ли было это делать? Конечно», — сказал Путин.

Влияют ли настойки WhatsApp на его работу

В Сети ранее появились сообщения, что смена языка интерфейса в смартфоне может улучшить работу WhatsApp, однако директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров заверил, что это фейк.

«Блокировка работает на уровне сетевой инфраструктуры, и локальные настройки приложения на нее не влияют», — объяснил он.

Эксперт также предупредил о росте активности киберпреступников на фоне вводимых ограничений. Они распространяют фишинговые ссылки под видом сервисов для обхода блокировки.

