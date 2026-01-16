Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 11:15

Почему не работает WhatsApp 16 января: где сбои в России, полная блокировка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сегодня, 16 января, во многих регионах России не работает WhatsApp. Что известно, где сбои, была ли полная блокировка мессенджера, в чем причины ограничений?

Где в России не работает WhatsApp 16 января

В пятницу, 16 января, жалобы на WhatsApp поступают из множества регионов — не приходят оповещения, не работают звонки, не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео. Проблемы наблюдаются на любых устройствах. В отдельных случаях пользователи полностью теряют доступ к WhatsApp.

На мониторинговом сайте «Сбой.рф» насчитывается более двух десятков жалоб на мессенджер за сутки. Обращения поступают из Москвы — 53%, Новосибирской, Самарской, Саратовской, Тамбовской областей — по 12%.

На сайте Downdetector.su также оставляют жалобы на WhatsApp — за сутки насчитывается более 70 обращений. Пользователи столкнулись с проблемами в Томской области и Подмосковье. Сообщается о проблемах с оповещениями (63%), сбоях мобильного приложения (20%), общем сбое (10%), сбое сайта и личного кабинета (по 3%).

Почему не работает WhatsApp 16 января, полная блокировка

15 января Роскомнадзор сообщил, что не видит оснований для снятия ограничений с WhatsApp. Ведомство уже несколько месяцев последовательно ограничивает работу мессенджера, потому что компания игнорирует российские законы.

Регулятор ранее подчеркнул, что если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован. При этом регулятор не уточнил сроки.

WhatsApp может быть окончательно заблокирован в России в текущем году, заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Он пояснил, что ограничения связаны с принадлежностью мессенджера компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

«Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованны», — подчеркнул Свинцов.

Ранее парламентарий предположил, что на блокировку WhatsApp уйдет около двух месяцев после наступления 2026 года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам экс-премьера РФ, главы Ассоциации юристов РФ Сергея Степашина, WhatsApp «придется закрывать», если он проигнорирует очередное официальное предупреждение Роскомнадзора.

Президент России Владимир Путин на прямой линии заявил, что «действия по замедлению, по скоростям и так далее» были необходимы, потому что политическое руководство стран, в которых зарегистрированы WhatsApp и другие недружественные платформы, не дает им возможности соблюдать российские законы.

«Этим и были вызваны соответствующие [ограничительные] действия. <...> Нужно ли было это делать? Конечно», — сказал Путин.

Влияют ли настойки WhatsApp на его работу

В Сети ранее появились сообщения, что смена языка интерфейса в смартфоне может улучшить работу WhatsApp, однако директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров заверил, что это фейк.

«Блокировка работает на уровне сетевой инфраструктуры, и локальные настройки приложения на нее не влияют», — объяснил он.

Эксперт также предупредил о росте активности киберпреступников на фоне вводимых ограничений. Они распространяют фишинговые ссылки под видом сервисов для обхода блокировки.

Читайте также:

Капитуляция Украины и удары «Молнии-2» по ВСУ: новости СВО к утру 16 января

«Боевая саранча» кошмарит ВСУ: успехи ВС РФ к утру 16 января

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 января

жалобы
мессенджеры
блокировки
новости
WhatsApp
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог предрек незавидную участь США в 2026 году
Наступление ВС РФ на Харьков 16 января: ТОСы выжигают ВСУ, что в Купянске
Трамп проведет очередную встречу по Украине в Давосе
Автоэксперт назвал нестандартный способ сэкономить топливо на трассе
Самая холодная ночь в Москве: прогноз погоды на Крещение, когда будет -30?
В Эстонии высказались насчет отправки военных на учения в Гренландию
Подозреваемые в разбойном нападении в Байконуре задержаны
Экс-посол США в России пристыдил Трампа из-за чужой Нобелевской премии
Принца Гарри обвинили в запугивании свидетелей перед судом
Раскрыта причина осторожной позиции Евросоюза по Гренландии
Стало известно о солидных долгах звезды «Кухни» и «Последнего богатыря»
СК не оставил без внимания резонансные слова Манькиевой о зверствах в семье
Раскрыта удивительная деталь о создании «сердца» легендарных танков
Федеральные трассы в России получат полное покрытие 4G к 2031 году
Аналитик объяснил, как морозы помогут ВС России в наступлении
МИД Индии обратился к гражданам на фоне обострения ситуации в Газе
Петербуржцев призвали отказаться от личных авто на время снегопадов
В Госдуме ответили, почему Украине нельзя позволить вступить в Евросоюз
Минпромторг натаскивает госкорпорации на «темное производство»
Владельцы скандальных участков в Барвихе выкупят их повторно
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.