«Золотой орел», звездная болезнь, три развода: как живет Екатерина Климова

Лауреат XXIV Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль на телевидении» актриса сериала «Атом» Екатерина Климова во время фотосессии после церемонии награждения

Актриса Екатерина Климова получила премию «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль на телевидении». Что известно о ее новых проектах, как складывается ее личная жизнь?

Чем известна Климова

Екатерина Климова родилась 24 января 1978 года в Москве, окончила Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина.

Дебют актрисы состоялся в 2001 году в фильме «Яды, или Всемирная история отравлений». Наибольшую популярность Климовой принесли картины «Грозовые ворота» и «Мы из будущего». Также она снималась в лентах «Бедная Настя», «Московские окна», «Влюбленные женщины», «Чума», «Мосгаз», «По законам военного времени» и других. На настоящий момент в ее фильмографии более 90 работ.

Также Климова увлекается пением. Песни в ее исполнении звучат в телесериалах «Игры в подкидного», «Бедная Настя» и «Точка кипения».

Что известно о личной жизни Климовой

Первый раз Екатерина Климова зарегистрировала брак с ювелиром Ильей Хорошиловым, которому родила дочь Елизавету. Супруги развелись в 2004 году. Тогда же актриса вышла замуж за актера Игоря Петренко. В этом союзе на свет появились сыновья Матвей и Корней. В 2014 году пара развелась.

В 2022 году Климова подала в суд на Петренко из-за долга по алиментам в размере 6 млн рублей. Были ли впоследствии выплачены средства, артистка рассказывать отказалась.

В третий раз Климова вышла замуж за актера Гелу Месхи. В 2015 году у них родилась дочь Изабелла. В 2019 году супруги развелись.

Екатерина Климова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Наверное, люди разводятся, когда не могут жить вместе. Когда сложнее становится сосуществовать вместе, нежели решиться на развод. У меня было три развода — это всегда были разные причины и разные ситуации», — рассказывала она.

После развода с Месхи артистка не раскрывает подробностей личной жизни. В 2023 году в интервью Надежде Стрелец она призналась, что влюблена, но не стала раскрывать имя избранника.

«Как говорят: кольца нет — значит, свободна. Я, конечно, влюблена, но сейчас не лучший период в наших отношениях. Не знаю, насколько это окончательно. Я женщина порывистая. Наверное, моя профессия, гастроли и поездки несовместимы с домашним очагом», — сказала актриса.

Почему Климова отказалась от карьеры в Голливуде

Екатерина Климова делилась в интервью, что ей поступали предложения сниматься в Голливуде, однако она отказывалась от них.

«Я не знаю никакого языка, кроме русского. Я никогда не стремилась покорить Голливуд. Мне приходили предложения, пробы нужно было записать на английском языке. Я тут же понимала, что для меня эта дверь закрыта, и я не пыталась в нее стучать. У меня нет амбиций мирового масштаба», — сообщила она.

Чем сейчас занимается Климова

Екатерина Климова в 48 лет продолжает творческую деятельность. В 2026 году с ней ожидаются премьеры фильмов «Айда» и «Порода».

На днях в Москве состоялась 24-я церемония вручения премии «Золотой орел». Климова получила награду за «Лучшую женскую роль на телевидении». Актриса призналась, что ждала ее долгие годы.

«Я надеюсь, что меня звездная болезнь не накроет с головой, что мне хватит ума просто двигаться дальше, просто знать, что у меня теперь есть вот такая ценная награда», — отметила она на вручении.

