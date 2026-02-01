Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 17:33

«Золотой орел», звездная болезнь, три развода: как живет Екатерина Климова

Лауреат XXIV Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль на телевидении» актриса сериала «Атом» Екатерина Климова во время фотосессии после церемонии награждения Лауреат XXIV Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль на телевидении» актриса сериала «Атом» Екатерина Климова во время фотосессии после церемонии награждения Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Актриса Екатерина Климова получила премию «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль на телевидении». Что известно о ее новых проектах, как складывается ее личная жизнь?

Чем известна Климова

Екатерина Климова родилась 24 января 1978 года в Москве, окончила Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина.

Дебют актрисы состоялся в 2001 году в фильме «Яды, или Всемирная история отравлений». Наибольшую популярность Климовой принесли картины «Грозовые ворота» и «Мы из будущего». Также она снималась в лентах «Бедная Настя», «Московские окна», «Влюбленные женщины», «Чума», «Мосгаз», «По законам военного времени» и других. На настоящий момент в ее фильмографии более 90 работ.

Также Климова увлекается пением. Песни в ее исполнении звучат в телесериалах «Игры в подкидного», «Бедная Настя» и «Точка кипения».

Что известно о личной жизни Климовой

Первый раз Екатерина Климова зарегистрировала брак с ювелиром Ильей Хорошиловым, которому родила дочь Елизавету. Супруги развелись в 2004 году. Тогда же актриса вышла замуж за актера Игоря Петренко. В этом союзе на свет появились сыновья Матвей и Корней. В 2014 году пара развелась.

В 2022 году Климова подала в суд на Петренко из-за долга по алиментам в размере 6 млн рублей. Были ли впоследствии выплачены средства, артистка рассказывать отказалась.

В третий раз Климова вышла замуж за актера Гелу Месхи. В 2015 году у них родилась дочь Изабелла. В 2019 году супруги развелись.

Екатерина Климова Екатерина Климова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Наверное, люди разводятся, когда не могут жить вместе. Когда сложнее становится сосуществовать вместе, нежели решиться на развод. У меня было три развода — это всегда были разные причины и разные ситуации», — рассказывала она.

После развода с Месхи артистка не раскрывает подробностей личной жизни. В 2023 году в интервью Надежде Стрелец она призналась, что влюблена, но не стала раскрывать имя избранника.

«Как говорят: кольца нет — значит, свободна. Я, конечно, влюблена, но сейчас не лучший период в наших отношениях. Не знаю, насколько это окончательно. Я женщина порывистая. Наверное, моя профессия, гастроли и поездки несовместимы с домашним очагом», — сказала актриса.

Почему Климова отказалась от карьеры в Голливуде

Екатерина Климова делилась в интервью, что ей поступали предложения сниматься в Голливуде, однако она отказывалась от них.

«Я не знаю никакого языка, кроме русского. Я никогда не стремилась покорить Голливуд. Мне приходили предложения, пробы нужно было записать на английском языке. Я тут же понимала, что для меня эта дверь закрыта, и я не пыталась в нее стучать. У меня нет амбиций мирового масштаба», — сообщила она.

Чем сейчас занимается Климова

Екатерина Климова в 48 лет продолжает творческую деятельность. В 2026 году с ней ожидаются премьеры фильмов «Айда» и «Порода».

На днях в Москве состоялась 24-я церемония вручения премии «Золотой орел». Климова получила награду за «Лучшую женскую роль на телевидении». Актриса призналась, что ждала ее долгие годы.

«Я надеюсь, что меня звездная болезнь не накроет с головой, что мне хватит ума просто двигаться дальше, просто знать, что у меня теперь есть вот такая ценная награда», — отметила она на вручении.

Читайте также:

Критика на «Суперстар», алкоголизм, 112 любовниц: как живет Влад Сташевский

Лютый дубак и холод до –25? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать

Отказ от гражданства США, допинг-скандал, слезы отца: как живет Шарапова

Екатерина Климова
новости
артисты
актрисы
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта точная дата переговоров по Украине в Абу-Даби
Россиянам объяснили, почему «ложиться под нож» за границей опасно
Погоня со стрельбой за 13-летним мальчиком за рулем Lada попала на видео
Шойгу объяснил, каким планам Запада по России и Китаю не суждено сбыться
На Украине жестко взялись за нелегальные терминалы Starlink
Сухой ветер и потепление до +10? Погода в Москве в марте: чего ждать
Волгоград превратился в Сталинград
Россиянам рассказали о главной ошибке при лечении гриппа
«Общение продолжится»: Россия и Китай укрепят диалог на высшем уровне
Пенсионерка провернула «схему Долиной» и внезапно умерла
Путин и Медведев почтили память первого президента России
Патриарх Кирилл в юности выпил две бутылки коньяка с «врагом» Церкви
Полиция задержала двоих россиян за убийство в Таиланде владельца наркошопа
Экс-депутат Рады раскрыл, как Киев усиливает переговорные позиции Москвы
Сноубордистка сутки выживала в глубине сахалинских сопок без еды и связи
«Кто окажется победителем»: политолог о потенциальной атаке США на Иран
Раскрыты подробности о юридической защите Мадуро в США
Бастрыкин взял на контроль дело о падении новорожденного в больнице Якутска
Стало известно, как еще один подросток избежал гибели в кемеровской сауне
Молодой мужчина выжил после 48 часов без легких и остановки сердца
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.