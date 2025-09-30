Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 05:22

Приставы взыскивают с российского актера миллионную сумму

ФССП взыскивает с актера Петренко 1,3 млн рублей в качестве алиментов

Игорь Петренко Игорь Петренко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Судебные приставы возбудили исполнительные производства в отношении актера Игоря Петренко. Общая сумма взыскания превышает 1,3 млн рублей — основную часть долга составляют невыплаченные алиментные обязательства, пишет ТАСС.

Согласно материалам, в отношении артиста открыто четыре исполнительных производства. Остальные три производства связаны со штрафами за неоплаченную парковку в городе и исполнительскими сборами.

Игорь Петренко является выпускником Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина и бывшим актером Малого театра. Широкую известность он получил после выхода в 2002 году военной драмы «Звезда» режиссера Николая Лебедева. Актер является лауреатом Государственной премии России и с 2009 года состоит в Союзе кинематографистов РФ.

В настоящее время судебные приставы осуществляют комплекс мер по принудительному взысканию задолженности. Общая сумма долга составляет 1 330 450 рублей.

Ранее сообщалось, что судебные приставы начали розыск стилиста Николая Овечкина из-за долга в 2,5 млн рублей. В Арбитражном суде Москвы было рассмотрено дело по иску рекламного агентства ООО «Зебра Хиро» к индивидуальному предпринимателю с идентичными ФИО и датой рождения, что и у известного стилиста.

