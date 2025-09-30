Приставы взыскивают с российского актера миллионную сумму ФССП взыскивает с актера Петренко 1,3 млн рублей в качестве алиментов

Судебные приставы возбудили исполнительные производства в отношении актера Игоря Петренко. Общая сумма взыскания превышает 1,3 млн рублей — основную часть долга составляют невыплаченные алиментные обязательства, пишет ТАСС.

Согласно материалам, в отношении артиста открыто четыре исполнительных производства. Остальные три производства связаны со штрафами за неоплаченную парковку в городе и исполнительскими сборами.

Игорь Петренко является выпускником Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина и бывшим актером Малого театра. Широкую известность он получил после выхода в 2002 году военной драмы «Звезда» режиссера Николая Лебедева. Актер является лауреатом Государственной премии России и с 2009 года состоит в Союзе кинематографистов РФ.

В настоящее время судебные приставы осуществляют комплекс мер по принудительному взысканию задолженности. Общая сумма долга составляет 1 330 450 рублей.

