Мошенники разработали новую схему с «подарками» на день рождения

Мошенники разработали новую схему, связанную с днями рождения, заявила депутат Госдумы Яна Лантратова в интервью РИА Новости. Злоумышленники представляются курьерами с подарками и получают доступ к банковским счетам граждан.

В России активизировались телефонные мошенники, которые используют очень изощренный способ обмана. Злоумышленники отслеживают дни рождения россиян. Звонят с самого утра, представляясь курьерами, — указала парламентарий.

По словам главы комитета по развитию гражданского общества, мошенники специально отслеживают дни рождения россиян. Рано утром они звонят жертвам, представляясь курьерами с заказанным подарком, и выманивают паспортные данные и адрес. Затем злоумышленники добиваются отправки СМС-кода, что позволяет им получить доступ к банковскому счету.

Лантратова отметила, что в день рождения люди часто бывают расслаблены и менее бдительны, что облегчает преступникам задачу. Подобная схема ранее использовалась с доставкой цветов.

В качестве решения проблемы депутат предложила создать централизованную базу данных легальных служб доставки с обязательной верификацией курьеров. По ее мнению, это позволит снизить число мошеннических схем и повысить безопасность граждан. Лантратова уверена, что такие меры создадут прозрачный рынок курьерских услуг и защитят россиян от финансовых потерь.

