Юрист дал совет, как защититься от самой распространенной киберугрозы Юрист Русяев: защититься от доксинга поможет менеджер паролей

Для защиты от доксинга рекомендуется использовать уникальные и сложные пароли, а также применять специальное программное обеспечение для их хранения, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, не менее важно регулярно проверять параметры конфиденциальности в социальных сетях, избавляясь от старых учетных записей.

Доксинг представляет собой преднамеренное раскрытие чужих персональных сведений без согласия человека с умыслом доставить ему вред, шантажировать или осмеять публично. Чтобы защититься от рисков, следует применять комплексный подход: использовать уникальные сложные пароли с менеджером паролей, включать двухфакторную аутентификацию, проверять настройки приватности в соцсетях, удалять устаревшие аккаунты, применять VPN для скрытия IP-адреса и минимизации отслеживания, — предупредил Русяев.

Юрист подчеркнул важность регулярного «очищения» цифрового следа путем удаления ненужных персональных данных с веб-сайтов. Он также обратил внимание на необходимость осторожного подхода к публикации информации, избегая раскрытия чувствительных деталей, особенно когда речь идет об уязвимых аспектах.

Злоумышленники получают персональные сведения через анализ открытых источников, использование уязвимых паролей, фишинговые рассылки, социальную инженерию или покупку информации у брокеров личных данных. Затем данные могут быть размещены на чужих сайтах, форумах или в публичных чатах с целью запугать, преследовать или подорвать репутацию, — добавил Русяев.

Кроме этого, юрист предупредил, что доксинг противозаконен: статья 137 УК РФ предусматривает наказание за сбор и распространение сведений о частной жизни без согласия, включая личные и семейные тайны. Это, по его словам, может повлечь штраф, принудительные работы до двух лет, арест до четырех месяцев или лишение свободы до двух лет.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что мошенники стали чаще обманывать россиян, выдавая себя за курьеров маркетплейсов. Он предупредил, что настоящие сотрудники служб доставки никогда не запрашивают коды подтверждения.