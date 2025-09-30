На Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике украинские танкисты открыли огонь по сослуживцам, рассказал РИА Новости военнослужащий подразделения «Шторм» Южной группировки войск с позывным Тефтель. По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины пытались сдаться в плен.

Противник находился в одном доме, и их обстрелял их же танк. Это здание все сложилось, они погибли там. Да, четверо там находилось, — подчеркнул боец.

Ранее сообщалось, что украинским новобранцам не разрешают покидать позиции даже в критических ситуациях. По мнению заместителя командира взвода группировки войск «Восток» с позывным Борман, это говорит об одном: люди для ВСУ — лишь расходный материал.

До этого стало известно, что мобилизованные украинские военнослужащие с серьезными отклонениями по здоровью направляются в так называемые «роты смерти». По данным источников в российских силовых структурах, такие подразделения используются для отвлечения внимания противника во время штурмов. В случае нехватки личного состава командование бригады запрашивает дополнительных военнослужащих из смежных подразделений.