Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 06:40

Бойцов ВСУ обвинили в расстреле сослуживцев из танка

Боец Тефтель: танк ВСУ расстрелял решивших сдаться в плен четырех сослуживцев

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

На Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике украинские танкисты открыли огонь по сослуживцам, рассказал РИА Новости военнослужащий подразделения «Шторм» Южной группировки войск с позывным Тефтель. По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины пытались сдаться в плен.

Противник находился в одном доме, и их обстрелял их же танк. Это здание все сложилось, они погибли там. Да, четверо там находилось, подчеркнул боец.

Ранее сообщалось, что украинским новобранцам не разрешают покидать позиции даже в критических ситуациях. По мнению заместителя командира взвода группировки войск «Восток» с позывным Борман, это говорит об одном: люди для ВСУ — лишь расходный материал.

До этого стало известно, что мобилизованные украинские военнослужащие с серьезными отклонениями по здоровью направляются в так называемые «роты смерти». По данным источников в российских силовых структурах, такие подразделения используются для отвлечения внимания противника во время штурмов. В случае нехватки личного состава командование бригады запрашивает дополнительных военнослужащих из смежных подразделений.

ДНР
ВСУ
военнопленные
расстрелы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции Валдая
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявления Киева в адрес Москвы назвали бравадой
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Песков заявил о многочисленных сторонниках России в Одессе и Николаеве
Турецкие рыбаки наткнулись на украинский безэкипажный катер
В Кремле раскрыли, какая страна ЕС давно участвует в конфликте на Украине
«Праздник футбола»: вратарь об ажиотаже вокруг игры «Кайрат» — «Реал»
Мощный взрыв в Пакистане попал на видео
В Кремле ответили на предложение ЕК по созданию «стены дронов»
«Просто использовали»: подавший в суд на Пугачеву о вечеринке Ивлеевой
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.