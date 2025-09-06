Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 02:12

Мобилизованных с заболеваниями солдат ВСУ ожидают «роты смерти»

ТАСС: солдат ВСУ с заболеваниями определяют в отвлекающие противника роты

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Мобилизованные украинские военнослужащие с серьезными отклонениями по здоровью направляются в специальные штурмовые подразделения, сообщили ТАСС в российских силовых структурах со ссылкой на полученную информацию. По данным источников, такие подразделения используются для отвлечения внимания противника во время штурмовых операций.

По прибытии в 425-й отдельный штурмовой полк командир оценивает новобранцев и, если он видит, что по каким-либо причинам или по здоровью воин из него никудышный, ему прямая дорога в «роту смерти», — указал источник.

Их задача во время штурмовых действий — отвлекать на себя огонь, пока разведка выявляет российские огневые позиции. В случае нехватки личного состава командование бригады запрашивает дополнительных военнослужащих из смежных подразделений.

По информации силовых структур, о такой практике часто рассказывают пленные военнослужащие ВСУ. Дальнейшее развитие ситуации требует дополнительного изучения и проверки.

Ранее на площади Независимости в Киеве прошел митинг против законопроектов об усилении наказаний для военнослужащих за неповиновение командованию и за самовольное оставление части (СОЧ). По мнению участников акции, такие изменения ограничат права солдат и создадут угрозу справедливому рассмотрению дел.

