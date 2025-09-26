Украинским новобранцам не разрешают покидать позиции даже в критических ситуациях, заявил РИА Новости заместитель командира взвода группировки войск «Восток» с позывным Борман. По его словам, это говорит об одном: люди для ВСУ — лишь расходный материал.

Пленный, один из военнопленных, рассказывал эти истории, что свои же не дают им, получается. Они уже их берут в кольцо, они запрашивают отступить, а свои же им не дают отступить. И вот как-то так, — отметил Борман.

Ранее сообщалось, что мобилизованные украинские военнослужащие с серьезными отклонениями по здоровью направляются в так называемые «роты смерти». По данным источников в российских силовых структурах, такие подразделения используются для отвлечения внимания противника во время штурмов.

До этого на площади Независимости в Киеве прошел митинг против законопроектов об усилении наказаний для военнослужащих за неповиновение командованию и за самовольное оставление части (СОЧ). По мнению участников акции, такие изменения ограничивают права солдат и создают угрозу справедливому рассмотрению дел.