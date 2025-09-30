Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Психолог дала совет, как не потерять семью из-за постоянных разлук

Психолог Булгакова: частые звонки помогут сохранить семейную связь при разлуке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жизнь вдали от семьи создает риск ослабления эмоциональной связи, однако сохранить ее помогут частые звонки, заявила NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. По ее словам, отсутствие общего быта и традиций может привести к тому, что даже близкие родственники начинают восприниматься как гости.

Жизнь на расстоянии от семьи создает риски разобщения. Исчезает общий быт, который строится на традициях и повторяющихся ритуалах. Если член семьи подолгу в командировках, вдали от дома, постепенно его обязанности стираются, происходит замена, общение становится событийным и он начинает восприниматься как гость. Это не приговор, а вызов, и как все сложится в дальнейшем, зависит от осознанных усилий. Чаще звоните близким. Важны не формальные звонки, а глубокие разговоры, где люди делятся не только новостями, но и чувствами, — пояснила Булгакова.

Она подчеркнула, что важно устанавливать общие традиции, например, можно создать общие фотоальбомы. По словам психолога, такие шаги помогают укрепить отношения, минимизируя влияние физической дистанции.

Если близкий родственник стал восприниматься как чужой, создайте общие традиции, общие фотоальбомы, проводите воскресные созвоны всей семьей — это создает ниточки для скрепления отношений. Дистанция способна укрепить отношения. Она проверяет их на прочность. Слабые связи она может разрушить, но для крепких — стать стимулом развивать более осмысленное и взрослое общение, — резюмировала Булгакова.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова заявила, что целенаправленный выбор непривлекательных возлюбленных — шрекинг — объясняется неуверенностью и нарциссизмом. По ее словам, командовать «страшненькими» хотят только закомплексованные мужчины.

