Россия никогда не была врагом для Европы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заключительном заседании осенней сессии. Он отметил, что Москва давала странам континента возможность развиваться, продавая им дешевые энергоресурсы и делая их экономику более конкурентоспособной.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что сценарий, в котором Россия якобы может напасть на страны НАТО, полностью исключен. По его словам, Москва якобы может использовать иную стратегию, направленную на внутренний раскол Альянса.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия готова юридически зафиксировать гарантии ненападения на НАТО и Евросоюз на взаимной основе. Выступая на посольском круглом столе, дипломат подчеркнул, что у Москвы отсутствуют деструктивные планы в отношении Запада.

Кроме того, Лавров обратил внимание на то, что представители западных политических кругов постепенно осознают необратимость формирования нового мироустройства. Он добавил, что сейчас с российской позицией солидаризируется все больше участников мировой политики.