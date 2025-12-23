Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 12:14

Володин отверг враждебные намерения России по отношению к Европе

Володин: Россия никогда не была врагом для Европы

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия никогда не была врагом для Европы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заключительном заседании осенней сессии. Он отметил, что Москва давала странам континента возможность развиваться, продавая им дешевые энергоресурсы и делая их экономику более конкурентоспособной.

Россия никогда не была врагом для Европы, — сказал Володин.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что сценарий, в котором Россия якобы может напасть на страны НАТО, полностью исключен. По его словам, Москва якобы может использовать иную стратегию, направленную на внутренний раскол Альянса.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия готова юридически зафиксировать гарантии ненападения на НАТО и Евросоюз на взаимной основе. Выступая на посольском круглом столе, дипломат подчеркнул, что у Москвы отсутствуют деструктивные планы в отношении Запада.

Кроме того, Лавров обратил внимание на то, что представители западных политических кругов постепенно осознают необратимость формирования нового мироустройства. Он добавил, что сейчас с российской позицией солидаризируется все больше участников мировой политики.

Россия
Вячеслав Володин
Европа
отношения
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Володин назвал виновников украинского конфликта
Верховный суд объяснил, когда можно демонстрировать нацистскую символику
Диетолог дала советы, какими напитками заменить алкоголь на Новый год
Власти раскрыли реальную обстановку в Димитрове
Названа главная уязвимость кораблей «золотого флота» США
ВС России ударили «Кинжалами» по предприятиям ВПК Украины
Раскрыто, почему иноагенты настырно оспаривают свой статус в России
Машина сбила 85-летнюю пенсионерку, бежавшую на красный
Российский боец двумя ударами остановил колонну ВСУ
В МЧС рассказали, угрожают ли россиянам «новогодние» пожары
Раскрыто, в каком городе России достигла предела гостиничная инфраструктура
Российские военные освободили еще два населенных пункта в зоне СВО
Судьба портов и логистики ВСУ «повисла на волоске»
Житель Крыма пойдет под суд по делу о госизмене
Сын Кадырова получил новую награду из рук отца
Володин заявил, что России не нужны коврижки и аплодисменты
Медовик больше не покупаю! Готовлю сама по простому рецепту
Володин отверг враждебные намерения России по отношению к Европе
Как выбрать пауэрбанк: для телефона, планшета, ноутбука и походов
Стало известно, почему проект «золотого флота» США может быть заморожен
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.